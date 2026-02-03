Фудбалери Борца спремно дочекују наставак сезоне

Извор:
АТВ
03.02.2026
21:58
Тежак распоред очекује фудбалере Борца на почетку другог дијела сезоне у Премијер лиги БиХ, а први испит је већ у суботу у гостима против Вележа. “Црвено-плави” исбрусили су форму током припрема у Анталији гдје су одиграли пет контролних утакмица, а шеф струке бањалучког клуба Винко Мариновић задовољан је урађеним.
„Црвено-плави“ наставак шампионата дочекују са три бода предности у односу на првог пратиоца Зрињски. Спреман за предстојеће изазове је и Дамир Хреља, који је у Анталији постигао три поготка и показао да се налази у сјајној форми.
Није било превише промјена током зимског прелазног рока у црвено-плавим редовима, а најзвучније појачање је Дино Скоруп. Послије годину дана везни фудбалер вратио се на Градски стадион и спреман је да помогне тиму у остваривању свих циљева.
Фудбалери Борца гостују Вележу у суботу од 18 часова и 30 минута. До краја фебруара тим Винка Мариновића дочекује Зрињски, потом гостује Слоги, а онда је домаћин и екипи Сарајева.
