Фудбалери Борца спремно дочекују наставак сезоне

АТВ

03.02.2026

21:58

Фудбалски клуб Борац
Тежак распоред очекује фудбалере Борца на почетку другог дијела сезоне у Премијер лиги БиХ, а први испит је већ у суботу у гостима против Вележа. “Црвено-плави” исбрусили су форму током припрема у Анталији гдје су одиграли пет контролних утакмица, а шеф струке бањалучког клуба Винко Мариновић задовољан је урађеним.

„Црвено-плави“ наставак шампионата дочекују са три бода предности у односу на првог пратиоца Зрињски. Спреман за предстојеће изазове је и Дамир Хреља, који је у Анталији постигао три поготка и показао да се налази у сјајној форми.

Није било превише промјена током зимског прелазног рока у црвено-плавим редовима, а најзвучније појачање је Дино Скоруп. Послије годину дана везни фудбалер вратио се на Градски стадион и спреман је да помогне тиму у остваривању свих циљева.

Фудбалери Борца гостују Вележу у суботу од 18 часова и 30 минута. До краја фебруара тим Винка Мариновића дочекује Зрињски, потом гостује Слоги, а онда је домаћин и екипи Сарајева.

Опширније у видео прилогу....

ФК Борац

Црвено-плави

