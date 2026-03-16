Пожар у Основној школи "Мито Игумановић", сумња се да је подметнут

Извор:
СРНА
16.03.2026
22:49
У Косјерићу је вечерас, 16.марта избио пожар у Основној школи "Мито Игумановић", а према првим информацијама захватио је дио објекта у реконструкцији.
Сумња се да је пожар изазван намјерно и да су га подметнуле за сада непознате особе, преносе београдски медији.
На терену су ватрогасци и полиција која обезбјеђују подручје и врши увиђај, а у помоћ су пристигли и мјештани, преноси Срна.
