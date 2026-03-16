Пуцњава испред локала, једна особа убијена

АТВ

16.03.2026

10:30

Језива пуцњава догодила се јутрос око 5.20 часова у Ђаковици у Улици Велезерит Фрашери испред једног локала, једна особа страдала је на лицу мјеста, док је једно лице задобило тешке тјелесне повреде.

Према наводима полиције, на мјесту пуцњаве пронађена су двојица мушкараца са прострелним ранама. Екипа Хитне помоћи је по доласку могла само да констатује смрт једног од њих, док је други повријеђени превезен на указивање љекарске помоћи.

Портпарол регионалне полиције у Ђаковици Шеремет Елезај изјавио је да је полиција око 5.30 часова добила пријаву о пуцњави и да су надлежне јединице одмах упућене на лице мјеста. О догађају је обавијештен и државни тужилац, који је изашао на терен, док полиција предузима интензивне истражне радње како би се утврдиле све околности случаја и пронашао осумњичени.

На лицу мјеста полиција је пронашла пет испаљених чаура, као и нож, који су изузети као материјални докази. Тијело страдалог послато је у Институт за судску медицину ради обдукције, док је случај оквалификован као тешко убиство.

Истрага је у току, а полиција интензивно ради на проналаску осумњиченог за кривично дјело тешко убиство, преноси Телеграф.рс.

