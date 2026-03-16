Велика акција у Српској: Заплијењено више од 6 кила дроге

Аутор:

Стеван Лулић

16.03.2026

10:23

Коментари:

0
Дрога заплијењена у Билећи
Фото: Уступљена фотографија

Билећанин М.В. ухапшен је у недјељу, 15. марта, због сумње да је починио кривично дјело "Неовлаштена производња и промет опојних дрога“.

Полиција је током акције претресла кућу коју он користи, помоћне објекте и аутомобил, те том приликом пронашла и заплијенила велику количину дроге, која је, како се сумња, према незваничним информацијама АТВ-а, била намијењена за тржиште Бањалуке.

Дрога заплијењена у Билећи

"Претресом куће, окућнице, помоћних просторија и путничког аутомобила марке пежо које користи наведено лице, пронађено је и привремено одузето 6,316 килограма зељасте биљне материје која својим морфолошким карактеристикама асоцира на опојну дрогу марихуану – сканк, пет стабљика у 'ПВЦ' саксијама које својим морфолошким карактеристикама асоцирају на индијску конопљу и мобилни телефон", истакли су у Полицијској управи Требиње.

О догађају је обавијештено Окружно јавно тужилаштво у Требињу које је полицијским службеницима наложило да М.В. предају уз Извјештај о почињеном кривичном дјелу.

