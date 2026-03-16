Добио седмицу на Лоту и постао милионер, а сада је у дуговима до грла

16.03.2026
Људи се често присјећају лото милионера који на крају нису ни имали толико среће. Један од њих, човјек из околине Ваљева, открио је како је изгубио сав новац након великог добитка на лутрији и дао упозорење свима, како их тако нешто не би задесило.
Зоран М. из околине Ваљева један је од срећних добитника на лутрији у Србији. Прије 11 година добио је велики новац, који је њему и његовој породици у потпуности промијенио живот.
Међутим, према његовим ријечима, овај новац му није донио добро и годинама након добитка налази се у финансијским проблемима и дуговима.
Након што је доживио низ превара и разочарења, открио је своју причу.
Вијест да су Зоран и његова породица добили баснословни новац брзо се проширила селом и за седам дана сви су знали која кућа се обогатила, каже овај добитник за Мондо.
"Имам сина, кћерку и супругу, сви смо се јако обрадовали добитку и велика радост је настала у кући. Имали смо одређене дугове које смо тада могли да вратимо и ствари које су нам биле потребне, али нисмо могли да их приуштимо. Такође, морали да сједнемо за породични сто како бисмо видјели шта ћемо са осталим новцем, који је био огроман. Нико од нас није имао искуства у великом послу и улагању",објашњава Зоран М.
Према његовим ријечима, брзо се међу укућанима појавио и страх од крађе, због чега су се сви трудили да новац сакрију и склоне на безбједно мјесто.
"Нешто смо одмах потрошили на реновирање куће, куповину аутомобила и једног стана у граду. Остатак смо планирали да оставимо како бисмо покренули неки посао. Међутим, ту су настали проблеми. Појавили су се разни преваранти, са причама које из ове перспективе дјелују као филмске. Невјероватно је на какве поступке и преваре су људи спремни, само да вам извуку новац", каже Зоран М.
Наиме, овог срећног добитника најприје су преварили рођаци, који су тврдили да се налазе у стабилном послу и да много зарађују.
"Дошли су код мене са јагуаром и фераријем како бисмо се дружили ii разговарали о послу. Признајем, био сам наиван и повјеровао сам о причу о некретнинама. Пошто нисам ништа знао о томе, нити сам икада био послован човјек, није им било тешко да ме убиједе. Наводно се један од скупих станова продавао на лицитацији тог тренутка у Београду и договорили смо се да га купимо по нижој цијени и да се уталимо.
Дао сам им кеш који сам имао код себе, док су они мени оставили скупоцјена кола као гаранцију. Од тада се нису појавили ни јављали на телефон. Испоставило да кола припадају агенцији за изнајмљивање, а њих више нисам видио", открива саговорник своју судбину.
На тај начин остао је без великог дијела новца, јер су га људи, како каже, “черупали” на разне начине.
"Послије тога сам желио да направим посао за који ми је била потребна дозвола Министарства финансија, на коју се дуго чека. Упознао сам човјека који се представио као адвокат који може да ми помогне. Скупљали смо гомилу папира, ја сам га возио у пословну зграду и чекао испред док је он ‘завршавао посао’.Рекао ми је да је све сређено и да је дозвола добијена, само треба то да платимо. Нестао је са новцем, дозволу никада нисам видио, а касније сам чуо да никакве везе у Министарству није имао, већ је обичан преварант", каже он.
На тај начин је цијела његова породица практично остала без ичега, у великим дуговима. Најгоре од свега је што су изгубили повјерење у људе, каже он.
"Да ми је неко причао да тако нешто може да се деси, не бих му вјеровао. Тек када имаш велики новац, схватиш колико је похлепних и злих људи око тебе. Новац мијења психу, личност, карактер и не треба завидјети богатима. Сада живим са грижом савјести што нисам обезбиједио породицу и што сам све протраћио због људи које бих волио да никад нисам срео. Зато бих волио да кажем свакоме ко дође до великог новца – то није срећа, од опреза можеш да полудиш и изгубиш повјерење у најближе, а на крају те превари и извоза неко за кога си мислио да је једини сигуран и озбиљан играч", закључује Зоран М.
