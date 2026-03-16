Ови хороскопски знакови ће се заљубити до краја марта

16.03.2026

08:05

Фото: pixabay

Хоће ли вам срце до краја мјесеца брже закуцати због некога новог?

Према астролошким прогнозама, посљедњи дани марта доносе снажну романтичну енергију која би неким знаковима могла потпуно промијенити љубавни живот.

Планете су посебно наклоњене сусретима, флерту и неочекиваним емоцијама, а неколико хороскопских знакова има знатно веће шансе да се заљуби него остали.

Звијезде, чини се, овога пута имају јасне фаворите.

1. Рак - Познанство ће прерасти у нешто озбиљније

Рак би могао доживјети једно од оних познанстава која почну сасвим случајно, а врло брзо прерасту у нешто озбиљније.

Емоционални и интуитивни Ракови осјетиће снажну повезаност са особом коју упознају у наредним седмицама.

Оно што у почетку може изгледати као безазлен разговор или спонтани сусрет лако би се могло претворити у почетак лијепе љубавне приче.

2. Вага - Романтика у првом плану

И за Ваге долази период у којем ће романтика бити у првом плану.

Овај знак ионако природно гравитира љубави и партнерству, а крајем мјесеца могли би упознати особу која ће их потпуно очарати.

Посебно су наглашене прилике за нова познанства кроз друштвене догађаје, изласке или чак преко пријатеља.

3. Стријелац - Спонтаност их уводи у нову романсу

Стријелчеви, који често д‌јелују као да им слобода значи више од свега, могли би се изненадити својим осјећајима.

Сусрет са особом која дијели њихове интересе и поглед на живот могао би у њима пробудити емоције које нису очекивали.

Управо спонтаност, која је Стријелчевима иначе заштитни знак, овај пут могла би их довести право у нову романсу.

4. Рибе - Одмах ће осјетити повезаност

Ни Рибе нису имуне на љубавне преокрете.

Њихова романтична природа посебно ће доћи до изражаја у данима који слиједе, а могућ је сусрет са особом која ће их инспирисати и емотивно дирнути.

За Рибе ће то бити она врста повезаности која се осјети готово одмах, преноси Индекс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

