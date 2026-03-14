Колико пута се заљубимо током живота?

14.03.2026
15:01
Велико истраживање које је спровео Кинси институт, а објављено у научном часопису Интерперсона, обухватило је више од 10.000 испитаника. У студији је учествовало 10.036 самаца из Сједињених Америчких Држава, старости од 18 до 99 година.
Испитаницима је постављено једноставно питање: "Колико сте пута у животу били страствено заљубљени?"
Резултати су показали да људи у просеку ову врсту љубави доживе око два пута у животу. Тачније, просјечан број износио је 2,05.
Највећи број, око 30 одсто испитаника, изјавило је да се заљубило двапут. Готово 28 одсто то је искусило једном, док значајних 14 одсто никада није осетило страствену љубав. С друге стране, 17 одсто заљубило се три пута, а 11 одсто имало је среће да доживи ту емоцију четири или више пута.
Психолози страствену љубав описују као почетну фазу везе, период снажних емоција, опсесивних мисли о партнеру и интензивне жеље да будемо у његовој близини. То је онај познати осјећај "лептирића у стомаку".
Међутим, такав интензитет обично не траје заувијек. Послије одређеног времена, које може трајати неколико мјесеци или година, та фаза често прелази у мирнију и стабилнију партнерску љубав, у којој су важни блискост, повјерење и посвећеност.
Управо разлика између филмске слике вјечне страсти и реалног живота често ствара нереална очекивања. Чак 73 одсто самаца у истраживању сматра да медији намећу недостижне стандарде када је ријеч о љубавним односима.
"Људи стално говоре о заљубљивању, али ово је прва студија која је покушала да прецизно утврди колико пута се то заиста дешава током живота. Испоставља се да већина људи такву љубав доживи само неколико пута", објаснила је др Аманда Геселман, научница са Кинсеј института и главна ауторка истраживања.
Студија је показала и одређене разлике међу испитаницима. Старији учесници у просјеку су наводили нешто већи број заљубљивања, што је и логично јер су имали више времена и прилика да упознају различите партнере.
То уједно показује да страствена љубав није резервисана само за младост, она може да се догоди и у каснијим годинама живота.
Занимљиво је и да су мушкарци у просјеку наводили нешто више искустава заљубљености него жене, али та разлика се појавила само код хетеросексуалних испитаника. Код хомосексуалних, лезбејских и бисексуалних учесника није било значајне разлике између полова.
Истраживачи наглашавају да су те разлике мале и да резултати потврђују једно важно сазнање, страствена љубав је универзално људско искуство које може да се догоди свакоме, без обзира на године, пол или сексуалну оријентацију, преноси 24сата.
