Колико пута се заљубимо током живота?

14.03.2026

15:01

Фото: Unsplash

Велико истраживање које је спровео Кинси институт, а објављено у научном часопису Интерперсона, обухватило је више од 10.000 испитаника. У студији је учествовало 10.036 самаца из Сједињених Америчких Држава, старости од 18 до 99 година.

Испитаницима је постављено једноставно питање: "Колико сте пута у животу били страствено заљубљени?"

Какво нас вријеме очекује сутра

Резултати су показали да људи у просеку ову врсту љубави доживе око два пута у животу. Тачније, просјечан број износио је 2,05.

Највећи број, око 30 одсто испитаника, изјавило је да се заљубило двапут. Готово 28 одсто то је искусило једном, док значајних 14 одсто никада није осетило страствену љубав. С друге стране, 17 одсто заљубило се три пута, а 11 одсто имало је среће да доживи ту емоцију четири или више пута.

Судар романтичних идеала и стварности

Психолози страствену љубав описују као почетну фазу везе, период снажних емоција, опсесивних мисли о партнеру и интензивне жеље да будемо у његовој близини. То је онај познати осјећај "лептирића у стомаку".

Орбан поручио Кијеву: Не пријетите мојој земљи!

Међутим, такав интензитет обично не траје заувијек. Послије одређеног времена, које може трајати неколико мјесеци или година, та фаза често прелази у мирнију и стабилнију партнерску љубав, у којој су важни блискост, повјерење и посвећеност.

Управо разлика између филмске слике вјечне страсти и реалног живота често ствара нереална очекивања. Чак 73 одсто самаца у истраживању сматра да медији намећу недостижне стандарде када је ријеч о љубавним односима.

"Људи стално говоре о заљубљивању, али ово је прва студија која је покушала да прецизно утврди колико пута се то заиста дешава током живота. Испоставља се да већина људи такву љубав доживи само неколико пута", објаснила је др Аманда Геселман, научница са Кинсеј института и главна ауторка истраживања.

Да ли године и пол утичу на љубав?

Студија је показала и одређене разлике међу испитаницима. Старији учесници у просјеку су наводили нешто већи број заљубљивања, што је и логично јер су имали више времена и прилика да упознају различите партнере.

Уз помоћ ових трикова риба се неће залијепити за таву приликом пржења

То уједно показује да страствена љубав није резервисана само за младост, она може да се догоди и у каснијим годинама живота.

Занимљиво је и да су мушкарци у просјеку наводили нешто више искустава заљубљености него жене, али та разлика се појавила само код хетеросексуалних испитаника. Код хомосексуалних, лезбејских и бисексуалних учесника није било значајне разлике између полова.

Јоџирова супруга Ирена годинама била у вези са Андријом Милошевићем

Истраживачи наглашавају да су те разлике мале и да резултати потврђују једно важно сазнање, страствена љубав је универзално људско искуство које може да се догоди свакоме, без обзира на године, пол или сексуалну оријентацију, преноси 24сата.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Прочитајте више

Стиже помоћ за пензионере са најнижим примањима

Србија

Стиже помоћ за пензионере са најнижим примањима

1 ч

0
Слетио аутобус

Хроника

Слетио аутобус код Мостара: Има повријеђених, међу њима и малољетник

1 ч

0
Опасна риба уловљена у Јадранском мору: Један залогај може бити фаталан

Регион

Опасна риба уловљена у Јадранском мору: Један залогај може бити фаталан

1 ч

0
Dijabetes, mjerenje šećera u krvi

Здравље

Болести које се често насљеђују: Ако су их имали ваши родитељи, вјероватно ћете их имати и ви

1 ч

0

Више из рубрике

Замке које уништавају везу: Кључ је у балансу

Љубав и секс

Замке које уништавају везу: Кључ је у балансу

20 ч

0
Не занемарујте их: Ових шест навика могу озбиљно да наруше брак

Љубав и секс

Не занемарујте их: Ових шест навика могу озбиљно да наруше брак

3 д

0
Par, ljubav

Љубав и секс

Да ли постоји љубав на први поглед?

3 д

0
Осам знакова да је жена добра у кревету

Љубав и секс

Осам знакова да је жена добра у кревету

4 д

0

