Болести које се често насљеђују: Ако су их имали ваши родитељи, вјероватно ћете их имати и ви

АТВ

14.03.2026

14:12

Dijabetes, mjerenje šećera u krvi
Иако су бројна здравствена стања посљедица начина живота или једноставно лоше среће, генетика игра кључну улогу у склоности ка одређеним болестима. Ако су ваши родитељи или баке и дједови имали неку болест, постоји већа вјероватноћа да ћете је и ви развити. То, наравно, не значи да је обољење неизбјежно, али указује на повишен ризик.

Докторка Клер Грејнџер издвојила је три честа стања на која генетика значајно утиче.

Дијабетес

Постоје два типа дијабетеса. Док је тип 1 аутоимуна болест, тип 2 се повезује са начином живота, али и са генетиком.

"Дијабетес типа 2 једно је од најчешћих стања са насљедном компонентом. Иако фактори попут исхране, тјелесне тежине и физичке активности имају значајну улогу, генетика може повећати склоност ка оболијевању", објаснила је др Грејнџер.

"То не значи да је болест неизбјежна, али указује на то да би требало да будете проактивни: да редовно идете на љекарске прегледе, одржавате здраву тјелесну тежину и пратите симптоме попут појачане жеђи, умора или учесталог мокрења", додала је.

Астма

Астма је често стање које утиче на дисајне путеве, изазивајући стезање у грудима, кашаљ и отежано дисање, а тежина симптома може варирати од благих до веома тешких.

"Астма је још једно стање које се често јавља у породицама", рекла је др Грејнџер. "Истраживања показују да постоји већа вјероватноћа да ће дјеца развити астму ако од ње болује један или оба родитеља. Астма има снажну генетску компоненту."

Генетика не утиче само на астму. "Ако ваши родитељи имају астму, поленску кијавицу или екцем, могли бисте и ви бити склонији развоју дисајних или алергијских болести. Рана дијагноза и одговарајући план лијечења могу значајно побољшати квалитет живота", објаснила је љекарка.

Акне

Иако се често мисли да су акне проблем искључиво тинејџерског доба, оне се могу наставити и у одраслом периоду. На њихову појаву утичу исхрана и начин живота, али и генетика.

"Акне се често сматрају само пролазном фазом у адолесценцији, али генетика може играти значајну улогу у томе ко ће их развити и колико ће стање бити озбиљно", рекла је др Грејнџер, преноси Индекс.

"Многи не знају да се акне могу наслиједити. Ако су ваши родитељи имали упорне акне или су се са њима борили и у одраслом добу, већа је вјероватноћа да ћете их имати и ви. Генетика може утицати на све – од производње себума до начина на који кожа реагује на бактерије и упале", закључила је.

