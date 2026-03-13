Ове намирнице ће вам моментално поправити расположење

13.03.2026
Нова студија показује да исхрана богата намирницама које садрже флавоноиде, попут бобичастог воћа, јабука и цитрусног воћа, може бити повезана са већим осећајем среће и оптимизма током времена.
Истраживање је објављено у научном часопису Clinical Nutrition и анализирало је однос између уноса флавоноида из хране и психолошког благостања.
Психолошко благостање обухвата факторе попут среће, оптимизма и осјећаја животне сврхе, који су важни за опште здравље и квалитет живота.
Флавоноиди су природна једињења која се налазе у многим биљним намирницама, посебно у:
-бобичастом воћу (јагоде, боровнице),
-јабукама,
-цитрусном воћу (поморанџе, грејп),
-чају и какау.
Ова једињења имају антиоксидативна и противупална својства и могу утицати на мозак тако што смањују упалне процесе, утичу на неуротрансмитере и побољшавају комуникацију између можданих ћелија.
Научници су анализирали податке из дуготрајног истраживања Nurses’ Health Study, које прати здравље великог броја жена.
У анализу је укључено више од 44.000 жена за процену среће, као и приближно 36.700 жена за процену оптимизма.
Учеснице су током година редовно попуњавале упитнике о исхрани и начину живота.
Резултати су показали да су жене које су конзумирале више хране богате флавоноидима имале већу вјероватноћу да задрже осјећај среће и оптимизма током времена, преноси Б92.
Посебно су се издвојиле одређене врсте воћа: јагоде, боровнице, јабуке, поморанџе и грејп.
Жене које су често конзумирале ове намирнице имале су 3 до 8 одсто већу вјероватноћу трајне среће, као и 10 до 16 одсто већу вјероватноћу трајног оптимизма.
Истраживачи су такође открили двосмјерну везу: људи који су срећнији и оптимистичнији имају већу вјероватноћу да одржавају здравије прехрамбене навике.
Резултати сугеришу да редовно конзумирање воћа богатог флавоноидима може допринијети бољем психолошком благостању. Ипак, аутори наглашавају да је ријеч о повезаности, а не о директном узроку, па су потребна додатна истраживања како би се потврдили ови ефекти.
