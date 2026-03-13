Ове намирнице ће вам моментално поправити расположење

АТВ

13.03.2026

19:18

Нова студија показује да исхрана богата намирницама које садрже флавоноиде, попут бобичастог воћа, јабука и цитрусног воћа, може бити повезана са већим осећајем среће и оптимизма током времена.

Истраживање је објављено у научном часопису Clinical Nutrition и анализирало је однос између уноса флавоноида из хране и психолошког благостања.

Јоџир и Ирена Радуловић

Сцена

Ирена Радуловић напустила Црну Гору након наводне афере с интимном сликом

Психолошко благостање обухвата факторе попут среће, оптимизма и осјећаја животне сврхе, који су важни за опште здравље и квалитет живота.

Флавоноиди су природна једињења која се налазе у многим биљним намирницама, посебно у:

-бобичастом воћу (јагоде, боровнице),

-јабукама,

-цитрусном воћу (поморанџе, грејп),

-чају и какау.

Ова једињења имају антиоксидативна и противупална својства и могу утицати на мозак тако што смањују упалне процесе, утичу на неуротрансмитере и побољшавају комуникацију између можданих ћелија.

Ђани и Слађа

Сцена

Огласила се Ђанијева супруга након информације да је пјевач хитно оперисан

Научници су анализирали податке из дуготрајног истраживања Nurses’ Health Study, које прати здравље великог броја жена.

У анализу је укључено више од 44.000 жена за процену среће, као и приближно 36.700 жена за процену оптимизма.

Учеснице су током година редовно попуњавале упитнике о исхрани и начину живота.

Резултати су показали да су жене које су конзумирале више хране богате флавоноидима имале већу вјероватноћу да задрже осјећај среће и оптимизма током времена, преноси Б92.

Посебно су се издвојиле одређене врсте воћа: јагоде, боровнице, јабуке, поморанџе и грејп.

Жене које су често конзумирале ове намирнице имале су 3 до 8 одсто већу вјероватноћу трајне среће, као и 10 до 16 одсто већу вјероватноћу трајног оптимизма.

встс

БиХ

"Скандалозан потез ВСТС-а"

Истраживачи су такође открили двосмјерну везу: људи који су срећнији и оптимистичнији имају већу вјероватноћу да одржавају здравије прехрамбене навике.

Резултати сугеришу да редовно конзумирање воћа богатог флавоноидима може допринијети бољем психолошком благостању. Ипак, аутори наглашавају да је ријеч о повезаности, а не о директном узроку, па су потребна додатна истраживања како би се потврдили ови ефекти.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Прочитајте више

Замке које уништавају везу: Кључ је у балансу

Љубав и секс

Замке које уништавају везу: Кључ је у балансу

2 ч

0
Хуманост спаја

Бања Лука

Конференција "Хуманост спаја, а не раздваја" 5. априла у Дому омладине

2 ч

0
Пронађено 560 пари обуће фалсификованих робних марки

Хроника

Пронађено 560 пари обуће фалсификованих робних марки

2 ч

0
Колико пара тражи бивша вјереница Луке Дончића?

Кошарка

Колико пара тражи бивша вјереница Луке Дончића?

2 ч

0

Више из рубрике

Алергија, болест

Здравље

Чај који може да ублажи симптоме алергије на полен: Одличан је и за имунитет

5 ч

0
Стручњаци упозоравају на тиху епидемију: Чак 700.000 људи има ово обољење

Здравље

Стручњаци упозоравају на тиху епидемију: Чак 700.000 људи има ово обољење

1 д

0
Увећање груди без резова: Доктор Ненад Степић објаснио нову методу

Здравље

Увећање груди без резова: Доктор Ненад Степић објаснио нову методу

1 д

0
Почела сезона младог лука: Разлози због којих га треба чешће јести

Здравље

Почела сезона младог лука: Разлози због којих га треба чешће јести

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

15

Венс: Трамп жели окончање сукоба и обнављање трговине

21

08

Потпуна обустава саобраћаја: Тешка несрећа у БиХ, на терену и ватрогасци

21

06

Сутра славимо Преподобномученицу Едвокију: Ову молитву сваки вјерник треба да изговори

21

00

Немој у главу: Жена мотком истјерала мужа из кафане

20

55

Ово су знакови да не пијете довољно воде

