Колико пара тражи бивша вјереница Луке Дончића?

13.03.2026

18:41

Свијет спорта и естраде потресла је вијест о раскиду једног од најстабилнијих парова – Лука Дончић и Анамарија Голтес више нису заједно.

Након 12 година везе и двоје дјеце, славни кошаркаш потврдио је да је вјеридба отказана, а фокус је сада на правној борби за алиментацију и старатељство.

Иако се у регионалним медијима појавила информација да Анамарија потражује фрапантних 300.000 долара мјесечно на име алиментације, званични судски документи из Калифорније још не откривају тачну цифру.

Оно што је сигурно јесте да је Анамарија поднијела захтјев за алиментацију и покривање адвокатских трошкова.

Суд у Калифорнији доноси одлуку

С обзиром на то да Лука тренутно игра за Лос Анђелес Лејкерсе и зарађује преко 3 милиона долара мјесечно, закони Калифорније су веома строги. Према процјенама правних стручњака, износ који ће Лука морати да плаћа за своје двије кћерке, Габријелу и Оливију, могао би бити рекордан у свијету спорта.

Многи су се питали да ли ће Анамарија добити половину Дончићевог богатства које се процјењује на стотине милиона долара. Одговор је – не.

"Пошто пар никада није формално склопио брак, Анамарија нема право на подјелу имовине стечене током везе. Једини законски основ за исплату је алиментација за дјецу, чију ће висину одредити суд на основу Лукиних примања и потреба дјеце", наводе извори блиски ситуацији, пише "Спортал".

Сукоб око виђања дјеце

Поред новца, главни проблем представља пребивалиште дјеце. Анамарија се у мају прошле године вратила у Словенију са кћеркама, док Лука живи и ради у САД.

Дончић је у својој изјави истакао да му је најтеже пало то што дјеца нису могла да буду са њим током сезоне, што је и био један од главних разлога за крах њихове љубави.

Док јавност чека званичну одлуку суда о фамозном износу, јасно је да ће овај раскид бити један од најскупљих и најпраћенијих у историји словеначког спорта.

