Јоџирова жена Ирена Радуловић проговорила о експлицитној фотографији

Аутор:АТВ
13.03.2026
18:34
Инфлуенсер Јован Радуловић Јоџир огласио се у преносу уживо гдје је проговорио о наводима да се разводи од новинарке Ирене Радуловић, а са њим се укључила и она.
Он је одговарао о наводима да им је пукао брак због њене интимне слике која кружи на мрежама.
"Ајде сад успите да лајете, крените да лајете сад", рекла је Ирена.
"Опростио си јој опет", написао им је један од корисника, а Ирена се надовезала:
"И опет ће", додала је она.
Јоџир побјеснио!
Јоџир је објаснио како је његово оглашавање о наводном разводу од супруге Ирене било смишљено како би се привукла пажња јавности како би говорио о теми злоупотријебљене Иренине фотографије.
"Цијели живот ви живите мој живот и тако ће бити до краја живота, јер сте ретарди. До краја живота ћете бити кретенчине, а у овом случају гледате мој живот", започео је Јоџир, преноси "Хајп".
Он је затим објаснио како је настала читава драма око Иренине фотографије која је искориштена како би наудили њему и његовој породици.
"Једино гдје није изашла Иренина гола слика је ова фотеља овдје. Како се нисте сјетили да убаците њену слику у овом овдје стану? Овако, сједи Ирена у стану код другарице, а ту сам и ја. Ирена се скинула да је измасира и узеле су и сликале како би показале то заједничкој куми. Послије моја супруга паметна кроз пар дана која је нешто слала у једну групу послала је и то у групу. Онда се њена фотографија пребацила на различите гарнитуре, из стана у стан", испричао је он бијесно.
