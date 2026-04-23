Европски савјет: Усвојен зајам Кијеву од 90 милијарди евра и нови пакет санкција Русији

23.04.2026 14:26

Европски савјет: Усвојен зајам Кијеву од 90 милијарди евра и нови пакет санкција Русији

Предсједник Европског савјета Антонио Коста саопштио је да су формално усвојени кредит за Украјину од 90 милијарди евра и 20. пакет санкција Русији.

"Стратегија ЕУ за постизање праведног и трајног мира у Украјини почива на два стуба: јачању Украјине и повећању притиска на Русију. Данас смо напредовали у оба", објавио је Коста на "Иксу".

Он је прецизирао да ће кредит Украјини бити кориштен за финансијску и војну подршку током 2026. и 2027. године.

"Европа стоји чврсто, уједињено и непоколебљиво у својој подршци Украјини", нагласио је предсједник Европског савјета.

