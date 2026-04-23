Збогом друштвеним мрежама: Уводи се закон о забрани за млађе од 15 година

Турски парламент усвојио је закон којим се забрањује кориштење друштвених мрежа млађима од 15 година.
Особе млађе од 15 година неће моћи да отворе профиле на друштвеним мрежама, а дигиталне платформе мораће да имплементирају системе за провјеру старости.
Друштвене мреже мораће да обезбиједе јасне, разумљиве и једноставне алате за родитељски надзор, објавио је ТРТ Хабер.
Пружаоци услуга друштвених мрежа биће обавезне и да предузму мјере за спречавање обмањујућег оглашавања, .
Стране платформе за игре са више од 100.000 дневних корисника из Турске биће обавезне да именују представника у тој земљи како би се осигурало поштовање прописа и усклађеност са законима, преноси Срна.
