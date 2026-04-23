Збогом друштвеним мрежама: Уводи се закон о забрани за млађе од 15 година

АТВ
23.04.2026 08:19

Фото: pexels/ Bastian Riccardi

Турски парламент усвојио је закон којим се забрањује кориштење друштвених мрежа млађима од 15 година.

Особе млађе од 15 година неће моћи да отворе профиле на друштвеним мрежама, а дигиталне платформе мораће да имплементирају системе за провјеру старости.

Друштвене мреже мораће да обезбиједе јасне, разумљиве и једноставне алате за родитељски надзор, објавио је ТРТ Хабер.

Пружаоци услуга друштвених мрежа биће обавезне и да предузму мјере за спречавање обмањујућег оглашавања, .

Стране платформе за игре са више од 100.000 дневних корисника из Турске биће обавезне да именују представника у тој земљи како би се осигурало поштовање прописа и усклађеност са законима, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

