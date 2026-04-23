Могуће помиловање за Гислејн Максвел ако проговори о Епстину

23.04.2026 07:17

Гислејн Максвел
Фото: Таnjug/U.S. Department of Justice via AP

Неки чланови Надзорног одбора Представничког дома отворени су за могућност предсједничког помиловања за Гислејн Максвел ако би јој то омогућило да дијели информације о Џефрију Епштајну, рекао је јуче за Политико предсједник одбора Џејмс Комер.

Максвел је у фебруару одбио да сведочи пред Надзорним одбором Конгреса САД и да одговара на питања, позивајући се на Пети амандман на Устав САД.

Максвел је био сарадник Епштајна, осрамоћеног финансијера и осуђеног сексуалног преступника. Његова смрт у притвору 2019. године проглашена је самоубиством. Максвел је 2021. године осуђен за помагање Епштајну у сексуалном злостављању тинејџерки и тренутно служи 20-годишњу затворску казну.

Трамп је оставио отворену могућност помиловања

Комер, републиканац, рекао је да су чланови одбора подјељени око тога да ли Максвел (64) треба да добије помиловање, које може да одобри само предсједник Доналд Трамп. Комер је рекао да он лично и даље остаје против те идеје.

Трамп је у октобру оставио отворена врата за могућност њеног помиловања, рекавши да ће разговарати са Министарством правде САД.

Демократа Роберт Гарсија је јуче одговорио објавом на Сјуу. „Апсолутно НЕ. Демократе у Надзорном одбору су јединствени у свом противљењу помиловању за Гислен Максвел. Скандално је да би било који републиканац у нашем одбору то разматрао“, написао је Гарсија.

