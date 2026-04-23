Могуће помиловање за Гислејн Максвел ако проговори о Епстину

Неки чланови Надзорног одбора Представничког дома отворени су за могућност предсједничког помиловања за Гислејн Максвел ако би јој то омогућило да дијели информације о Џефрију Епштајну, рекао је јуче за Политико предсједник одбора Џејмс Комер.
Максвел је у фебруару одбио да сведочи пред Надзорним одбором Конгреса САД и да одговара на питања, позивајући се на Пети амандман на Устав САД.
Максвел је био сарадник Епштајна, осрамоћеног финансијера и осуђеног сексуалног преступника. Његова смрт у притвору 2019. године проглашена је самоубиством. Максвел је 2021. године осуђен за помагање Епштајну у сексуалном злостављању тинејџерки и тренутно служи 20-годишњу затворску казну.
Комер, републиканац, рекао је да су чланови одбора подјељени око тога да ли Максвел (64) треба да добије помиловање, које може да одобри само предсједник Доналд Трамп. Комер је рекао да он лично и даље остаје против те идеје.
Трамп је у октобру оставио отворена врата за могућност њеног помиловања, рекавши да ће разговарати са Министарством правде САД.
Демократа Роберт Гарсија је јуче одговорио објавом на Сјуу. „Апсолутно НЕ. Демократе у Надзорном одбору су јединствени у свом противљењу помиловању за Гислен Максвел. Скандално је да би било који републиканац у нашем одбору то разматрао“, написао је Гарсија.
