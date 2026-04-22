Држављанин БиХ ухапшен због напада на Алжирца

22.04.2026 22:17

Човјек држи у рукама лисице за хапшење.
Фото: АТВ

Полиција швајцарског Ст. Галена ухапсила је 47-годишњег држављанина Босне и Херцеговине који се терети да је са још двије особе напао и тешко повриједио 34-годишњег држављанина Алжира.

До тешког физичког обрачуна дошло је у ноћи са понедјељка на уторак, у улици Кранкенхаусштрасе.

Кантонална полиција Ст. Галена истражује инцидент. Како преносе медији, центар за хитне позиве и диспечерске послове примио је пријаву да је мушкарац тешко повријеђен у стамбеној згради у улици Кранкенхаусштрасе.

Патроле кантоналне полиције Ст. Галена, које су реаговале, пронашле су 34-годишњег Алжирца са повредама неодређеног степена на лицу мјеста.

Њему је одмах пружена медицинска помоћ од стране службе хитне помоћи, која је такође позвана на лице мјеста, а затим је превезен у болницу.

Патроле су пронашле тројицу мушкараца у стамбеној згради и привеле их. Према првим информацијама, ови мушкарци су повезани са инцидентом, преносе Независне.

Осумњичени су 47-годишњи држављанин БиХ, 39-годишњи Алжирац и 46-годишњи Гвинејац. Околности инцидента и како је 34-годишњак задобио повреде тренутно су под истрагом.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

