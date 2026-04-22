Песков открио да ли ће доћи до састанка Путина и Зеленског

Састанак предсједника Русије Владимира Путина и Украјине Владимира Зеленског могућ је само ради финализације договора, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
"Путин је рекао да је спреман да се састане у Москви у било ком тренутку. Најважније је да постоји сврха за састанак и што је још важније, да он буде продуктиван, а то може бити само ради финализације договора", рекао је Песков за руски портал "Вести".
Он је навео да Москва не види да у Кијеву постоји политичка воља за рјешавање сукоба у Украјини.
"Остваривање почетних циљева специјалне војне операције и обезбјеђивање интереса Москве је најважније. Постизање тих циљева ће помоћи да се Русија заштити од пријетњи терористичких напада из Кијева", нагласио је Песков.
Коментаришући напад украјинских дронова на руски град Сизрањ, Песков је рекао да су украјински напади на цивилне циљеве постали реалност са којом се Русија суочава.
(СРНА)
