Рукометашице Борца савладале Извиђач у првом дуелу четвртфинала Купа

Аутор:

АТВ
22.04.2026 21:21

Коментари:

0
Рукометашице Борца
Фото: ЖРК Борац

Рукометашице Борца савладале су Извиђач 38:32 у првој утакмици четвртфинала Купа БиХ.

Поново је бриљирала Милана Раилић која је постигла 10 голова.

Пратила је Сандра Ђурашиновић са осам погодака.

Код Извиђача Нина Врањеш постигла је 13 голова.

"Иако су домаћини најављивали сензацију и побједу над десеткованом екипом Борца наше осице су збиле своје редове и побиједиле у Љубушком", поручили су из Борца.

Реванш у Борику је 29. априла у 18 сати.

