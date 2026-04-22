Одбојкашице Леотара шампионке српске, Премијер лига стиже на југ

Теодора Бјелогрлић
22.04.2026 20:35

Одбојкашице Леотара
Фото: АТВ

Исписана је историја женске одбојке у Требињу. По први пут Премијер лига БиХ стиже на југ. Доминација од првог до посљедњег поена, без изгубљеног сета у одлучујућем мечу, довела је одбојкашице Леотара до титуле првака Републике Српске.

У препуној дворани Милош Мрдић савладале су Јахорину са Пала.

"Била је веома тешка утакмица. Дјевојке са Пала су јаки конкуренти и оне имају више искуства и стварно су показале велики отпор. Није била баш лагана побједа", каже Јована Турањанин, ЖОК Леотар.

"Јако смо поносне и срећне зато што смо оствариле овај успјех, то је круна нашег напорног рада и труда, одрицања током 7 мјесеци колико је трајала сезона. Мислим да смо то заслужиле", каже Јована Ђајић, ЖОК Леотар.

Ове дјевојке су у финалу показале карактер и квалитет против најуспјешнијег тима лиге, каже тренер.

"Кроз сезону и утакмице које су ишле резултат се наметао. Завршили смо сезону као другопласирани имали предност домаћег терена у полуфиналу. Онда у финалу са екипом која је имала највећи број побједа, један пораз од нас у Палама. Прва утакмица је била јако тешка, губили 2:0 и успјели смо се вратити и показати карактер. Та финална потврдили смо тај квалитет и остварили ту побједу", рекао је тренер Мишо Пешић.

И док већ почињу да кују планове за наредну сезону, у клубу додају да је успјех утолико већи ако се зна да овај млади, побједнички тим чине углавном домаће играчице из Требиња, уз једну одбојкашицу из Билеће.

Више из рубрике

Ниже успјехе: Сара Ћирковић у осмини финала Свјетског купа

Остали спортови

Ниже успјехе: Сара Ћирковић у осмини финала Свјетског купа

2 д

1
Умро чувени Ван Хамер

Остали спортови

Умро чувени Ван Хамер

2 д

0
ККИ Врбас

Остали спортови

ККИ Врбас домаћин турнира НЛБ лиге

3 д

0
Теквандо савез БиХ

Остали спортови

Историјски успјех Теквондо савеза Српске на ЕП у Марибору

3 д

0

