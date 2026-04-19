Историјски успјех Теквондо савеза Српске на ЕП у Марибору

Представници Теквондо савеза Републике Српске у репрезентацији БиХ остварили историјски успјех освојивши двије сребрне и једну бронзану медаљу на Европском првенству које је одржано од 12. до 19. априла у Марибору.
Предвођени тренером Ненадом Јеринићем за теквондо репрезентацију БиХ наступили су:
Ивана Илић.
Николина Ђурановић.
Дамјан Јеринић,
Милан Пантовић.
Милијана Југовић,
Уна Живанић,
Варвара Шкуљевић,
Теодора Миливојевић и интернационалне судије Малешевић Бојан и Гужвић Радана.
Теквондо савез Српске имао је свог представника и у репрезентацији Србије, у сениорској конкуренцији за Србију наступио је Његош Јеринић.
На Европском првенству у јуниорској конкуренцији сребрне медаље освојили су Дамјан Јеринић у дисциплини форме и Уна Живанић у борбама категорија -60кг, одбранивши сребро са прошлог Европског првенства и потврдивши континуитет добрих резултата. Свакако најзначајнији успјех наших представника остварила је Ивана Илић освојивши бронзану медаљу у сениорској конкуренцији, иначе освајач бронзане медаље са Свјетског сениорског првенства. Теквандо савез БиХ на Европском првенству са селектором Џака Нијазом наступио је укупно са 36 такмичара у јуниорској и сениорској конкуренцији освојивши укупно 10 медаља.
Остали освајачи медаља су Мехмед Крупић сребро и Мелина Ружнић бронза у сениорској конкуренцији, у јуниорској конкуренцији сребрне медаље освојиле су Ламија Шабовић и Џенана Билић. Данина Дурић, Есма Пањета и Неџла Хамидовић освојиле су бронзане медаље. "Испред Теквондо савеза Републике Српске захваљујем Министарству породице,омладине и спорта, локалним заједницама и спонзорима који су омогућили одлазак наших чланова на Европско првенство у Словенију. Теквандо савез БиХ за наступ репрезентације БиХ на Свјетском јуниорском првенству у Узбекистану и за наступ на Европском првенству у Марибору није издвојио ни 1 КМ", рекао је за АТВ Бранислав Његован.
