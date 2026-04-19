Историјски успјех Теквондо савеза Српске на ЕП у Марибору

Аутор:

АТВ
19.04.2026 16:20

Теквандо савез БиХ
Фото: Branislav Njegovan

Представници Теквондо савеза Републике Српске у репрезентацији БиХ остварили историјски успјех освојивши двије сребрне и једну бронзану медаљу на Европском првенству које је одржано од 12. до 19. априла у Марибору.

Предвођени тренером Ненадом Јеринићем за теквондо репрезентацију БиХ наступили су:

Ивана Илић.

Николина Ђурановић.

Дамјан Јеринић,

Милан Пантовић.

Милијана Југовић,

Уна Живанић,

Варвара Шкуљевић,

Теодора Миливојевић и интернационалне судије Малешевић Бојан и Гужвић Радана.

Теквондо савез Српске имао је свог представника и у репрезентацији Србије, у сениорској конкуренцији за Србију наступио је Његош Јеринић.

На Европском првенству у јуниорској конкуренцији сребрне медаље освојили су Дамјан Јеринић у дисциплини форме и Уна Живанић у борбама категорија -60кг, одбранивши сребро са прошлог Европског првенства и потврдивши континуитет добрих резултата. Свакако најзначајнији успјех наших представника остварила је Ивана Илић освојивши бронзану медаљу у сениорској конкуренцији, иначе освајач бронзане медаље са Свјетског сениорског првенства. Теквандо савез БиХ на Европском првенству са селектором Џака Нијазом наступио је укупно са 36 такмичара у јуниорској и сениорској конкуренцији освојивши укупно 10 медаља.

Остали освајачи медаља су Мехмед Крупић сребро и Мелина Ружнић бронза у сениорској конкуренцији, у јуниорској конкуренцији сребрне медаље освојиле су Ламија Шабовић и Џенана Билић. Данина Дурић, Есма Пањета и Неџла Хамидовић освојиле су бронзане медаље. "Испред Теквондо савеза Републике Српске захваљујем Министарству породице,омладине и спорта, локалним заједницама и спонзорима који су омогућили одлазак наших чланова на Европско првенство у Словенију. Теквандо савез БиХ за наступ репрезентације БиХ на Свјетском јуниорском првенству у Узбекистану и за наступ на Европском првенству у Марибору није издвојио ни 1 КМ", рекао је за АТВ Бранислав Његован.

Прочитајте више

"Слога Продамонт" побједник Теквондо првенства Републике Српске

Остали спортови

"Слога Продамонт" побједник Теквондо првенства Републике Српске

2 год

0
Теквондо клуб Прњавор трећи на државном првенству

Остали спортови

Теквондо клуб Прњавор трећи на државном првенству

1 год

0
Новак постаје водитељ! Друштво на великој сцени правиће му једна од најљепших спортисткиња свијета!

Остали спортови

Новак постаје водитељ! Друштво на великој сцени правиће му једна од најљепших спортисткиња свијета!

1 д

0
Руски спортисти

Свијет

Одлука је пала! Руски спортисти на такмичења одлазе са химном и заставом!

6 д

0

Више из рубрике

Немања Мајдов са сребреном медаљом

Остали спортови

Мајдов након медаље: Слава Богу, поздрав за све моје Србе

1 д

0
Мајдов освојио сребро на Европском првенству

Остали спортови

Мајдов освојио сребро на Европском првенству

1 д

0
Новак постаје водитељ! Друштво на великој сцени правиће му једна од најљепших спортисткиња свијета!

Остали спортови

Новак постаје водитељ! Друштво на великој сцени правиће му једна од најљепших спортисткиња свијета!

1 д

0
Учесници стартују на Београдском полумаратону

Остали спортови

Кенијска атлетичарка побиједила на Београдском полумаратону

1 д

0

