Одлука је пала! Руски спортисти на такмичења одлазе са химном и заставом!

АТВ
13.04.2026 16:21

Фото: Youtube/ Olympics

Међународна федерација водених спортова (World Aquatics) дозволила је руским и бјелоруским спортистима да учествују на такмичењима са заставом и химном.

Одлука је донијета након консултација са бироом за интегритет у воденим спортовима (Aquatics Integrity Unit, AQIU) и комитетом спортиста World Aquatics.

„Одраслим спортистима са бјелоруским или руским спортским држављанством биће дозвољено да учествују на такмичењима World Aquatics под истим условима као и њихове колеге из других земаља — са одговарајућом одјећом, заставама и химнама“, наводи се у саопштењу објављеном на сајту организације.

(спутник србија)

