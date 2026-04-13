Одлука је пала! Руски спортисти на такмичења одлазе са химном и заставом!

Међународна федерација водених спортова (World Aquatics) дозволила је руским и бјелоруским спортистима да учествују на такмичењима са заставом и химном.
Одлука је донијета након консултација са бироом за интегритет у воденим спортовима (Aquatics Integrity Unit, AQIU) и комитетом спортиста World Aquatics.
„Одраслим спортистима са бјелоруским или руским спортским држављанством биће дозвољено да учествују на такмичењима World Aquatics под истим условима као и њихове колеге из других земаља — са одговарајућом одјећом, заставама и химнама“, наводи се у саопштењу објављеном на сајту организације.
