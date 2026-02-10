Линдзи Вон за 12 секунди такмичења на ЗОИ, зарадила чак 13 пута више него за освајање медаље

Извор:
Телеграф
10.02.2026
09:35
Америчка скијашица Линдзи Вон зарадиће 200.000 долара за наступ на Зимским олимпијским играма, иако је такмичење за њу завршено послије свега 12 секунди због тешког пада на спусту у Кортини.
Вон (41) је доживјела сложен прелом ноге и хеликоптером је пребачена у болницу, гдје је оперисана, чиме је њен наступ на Играма завршен.
Према новом моделу награђивања америчких олимпијаца, само учешће на Зимским олимпијским играма доноси спортистима 200.000 долара, односно нешто више од 180.000 евра, без обзира на пласман или остварени резултат.
Промјена система награђивања омогућена је донацијом од 100 милиона долара коју је Америчком олимпијском и параолимпијском комитету упутио милијардер Рос Стивенс.
На претходним Олимпијским играма у Паризу амерички спортисти су добијали 37.500 долара за златну медаљу, 22.500 за сребрну и 15.000 долара за бронзу, док је Линдзи Вон након освајања бронзе у спусту на Играма у Пјонгчангу 2018. године награђена са 15.000 долара.
