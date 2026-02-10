Отац Линдзи Вон након свега: Неће више скијати

Извор:
10.02.2026
Алан Килдоу, отац Линдзи Вон, рекао је да се позната америчка скијашица неће вратити такмичењима и да је њена каријера завршена након тешког прелома лијеве потколенице који је задобила при паду током спуста у Кортини.
Према његовим ријечима, Вон се такође неће вратити на Зимске олимпијске игре.
„Има 41 годину и ово је крај њене каријере“, рекао је Килдоу за Асошијејтед прес у телефонском интервјуу. „Више неће бити скијашких трка за Линдзи Вон, барем не док ја имам шта да кажем о томе.“
Вон је пала током спуста у Кортини у недјељу и хеликоптером је пребачена у болницу у Тревизу, гдје је и даље на интензивној нези. Прати је породица, брат и двије сестре, који су са њом од несреће. Касно у понедјељак, Вон је објавила на Инстаграму да је претрпела „компликовани прелом тибије који је тренутно стабилан, али ће бити потребно више операција да би се правилно зацелио“.
Њен отац није желио да улази у детаље о самим повредама, али је говорио о њеном психичком стању.
„Она је изузетно јака особа. Познаје физички бол и разумије околности у којима се налази.
И зна како да се носи са тим. Боље него што сам очекивао. Увијек има некога, или више људи, уз себе у сваком тренутку. Бићемо овде док год је она овде“, рекао је Килдоу.
Килдоу и остатак породице су посматрали несрећу из циљне зоне, заједно са другим гледаоцима.
„У почетку доживите шок и ужас када видите такав пад. Може бити драматично и трауматично. Једноставно сте ужаснути силом тих удараца. Тешко је одмах прихватити шта се догодило. Али о њој се изузетно добро брине. Амерички олимпијски комитет и амерички скијашки тим имају врхунског љекара са њом и она добија најбољу могућу његу овде у Италији“, рекао је он.
Вон се такмичила у спусту упркос томе што је девет дана раније, приликом другог пада, покидала предњи укрштени лигамент лијевог кољена. Килдоу тврди да то није био узрок несреће.
„Оно што јој се догодило нема никакве везе са повредом предњег укрштеног лигамента. Никакве. Показала је да може да скија на веома високом нивоу на два тренинга и добила је зелено свјетло од љекара“, рекао је он.
Он вјерује да се пад догодио зато што је Вон помјерао границе идеалне путање.
Понекад, посебно низбрдо, морате мало успорити и дати себи више простора у реду како се не бисте довели у ризичну ситуацију.
Вон се вратила такмичењима прошле сезоне након скоро шестогодишње паузе и дјелимичног титанијумског имплантата у десном колену. Ове сезоне је побиједила у два спуста и завршила на подијуму у седам од осам трка Свјетског купа које је завршила.
Укупно је у каријери остварила 84 побједе у Свјетском купу, што је чини другом најуспјешнијом скијашицом свих времена, иза Микаеле Шифрин која има 108 побједа.
