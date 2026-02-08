Линдзи Вон опет у врху трендинга: Експлицитни садржај ''незаобилазан'' у биографији

Извор:
Тежак пад Линдзи Вон привукао је велику пажњу јавности, због чега је ова скијашка звијезда поново дошла под будно око јавности.
Америчка скијашица Линдзи Вон доживјела је у недјељу, 8. фебруара 2026. године, тежак пад током трке спуста на Зимским олимпијским играма 2026. у Милану и Кортини.
Линдзи Вон у стабилном стању
Славна скијашица је на данашњој трци на Стелвио стази у Бормију стартовала као 13. и и врло брзо је након скока изгубила контролу и пала због чега је завладао мук на стази.
Стазом су се проламали крици славне Вон, а гледаоци су у невјерици посматрали како је хеликоптер превози у болницу.
Већ прије почетка Зимских олимпијских игара Линдзи је доспјела у центар пажње због повреде коју је доживјела па је константно била у самом врху трендинга на Гуглу.
Јавност се интересовала да ли ће наступити на ЗОИ, а након данашњег пада то интересовање је додатно порасло.
Тако, многи су "гуглали" њену биографију, а неизбјежно је било помињање једног од њених скандала који су уздрмали спортски свијет.
Прије неколико година у јавност су испливале шокантне експлицитне фотографије које је Линдзи размјењивала са својим бившим дечком, једним од најбољих голфера у историји, Тајгером Вудсом.
Снимци потпуно обнажене Вонове тада су се муњевито шириле како сајтовима за одрасле тако и друштвеним мрежама.
Фотографије су и данас доступне на интернету, а Линдзи и Тајгер су, упркос бројним прозивкама, прешли преко свега и наставили са својим каријерама.
Линдзи Вон налази се у стабилном стању у болници након тешког пада током трке спуста на Зимским олимпијским играма у италијанској Кортини д'Ампеко, саопштено је из Скијашког савеза Сједињених Држава.
"Линдзи је задобила повреду, али је у стабилном стању и у добрим рукама тима америчких и италијанских љекара", наводи се у саопштењу.
Вонова је пребачена у болницу хеликоптером након што је доживјела тежак пад послије само 13 секунди вожње спуста.
Неименовани извор рекао је да се Вонова налази у болници у Тревизу.
