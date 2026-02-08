Logo
Large banner

Линдзи Вон опет у врху трендинга: Експлицитни садржај ''незаобилазан'' у биографији

Извор:

АТВ

08.02.2026

18:43

Коментари:

0
spust lindzi von video povreda zimske olimpijske igre 2026
Фото: Tanjug/AP/Marco Trovati

Тежак пад Линдзи Вон привукао је велику пажњу јавности, због чега је ова скијашка звијезда поново дошла под будно око јавности.

Америчка скијашица Линдзи Вон доживјела је у недјељу, 8. фебруара 2026. године, тежак пад током трке спуста на Зимским олимпијским играма 2026. у Милану и Кортини.

Линдзи Вон

Остали спортови

Линдзи Вон у стабилном стању

Славна скијашица је на данашњој трци на Стелвио стази у Бормију стартовала као 13. и и врло брзо је након скока изгубила контролу и пала због чега је завладао мук на стази.

Стазом су се проламали крици славне Вон, а гледаоци су у невјерици посматрали како је хеликоптер превози у болницу.

Често у центру пажње

Већ прије почетка Зимских олимпијских игара Линдзи је доспјела у центар пажње због повреде коју је доживјела па је константно била у самом врху трендинга на Гуглу.

Јавност се интересовала да ли ће наступити на ЗОИ, а након данашњег пада то интересовање је додатно порасло.

Тако, многи су "гуглали" њену биографију, а неизбјежно је било помињање једног од њених скандала који су уздрмали спортски свијет.

Прије неколико година у јавност су испливале шокантне експлицитне фотографије које је Линдзи размјењивала са својим бившим дечком, једним од најбољих голфера у историји, Тајгером Вудсом.

Линдзи Вон

Остали спортови

Сестра Линдзи Вон била ван себе када се догодио ужасан пад, огласила се: "Када видиш како је износе..."

Снимци потпуно обнажене Вонове тада су се муњевито шириле како сајтовима за одрасле тако и друштвеним мрежама.

Фотографије су и данас доступне на интернету, а Линдзи и Тајгер су, упркос бројним прозивкама, прешли преко свега и наставили са својим каријерама.

Откривено у каквом је стању Линдзи Вон

Линдзи Вон налази се у стабилном стању у болници након тешког пада током трке спуста на Зимским олимпијским играма у италијанској Кортини д'Ампеко, саопштено је из Скијашког савеза Сједињених Држава.

"Линдзи је задобила повреду, али је у стабилном стању и у добрим рукама тима америчких и италијанских љекара", наводи се у саопштењу.

Линдзи Вон

Остали спортови

Крици одјекивали стазом: Линдзи Вон хеликоптером пребачена у болницу, крај каријере?

Вонова је пребачена у болницу хеликоптером након што је доживјела тежак пад послије само 13 секунди вожње спуста.

Неименовани извор рекао је да се Вонова налази у болници у Тревизу.

Подијели:

Тагови:

Линдзи Вон

tajger vuds

Линдзи Вон скандал

Линдзи Вон пад

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Линдзи Вон у стабилном стању

Остали спортови

Линдзи Вон у стабилном стању

2 ч

0
spust lindzi von video povreda zimske olimpijske igre 2026

Остали спортови

Сестра Линдзи Вон била ван себе када се догодио ужасан пад, огласила се: "Када видиш како је износе..."

3 ч

0
Крици одјекивали стазом: Линдзи Вон хеликоптером пребачена у болницу, крај каријере?

Остали спортови

Крици одјекивали стазом: Линдзи Вон хеликоптером пребачена у болницу, крај каријере?

6 ч

0
Језиве сцене на ЗОИ: Стравичан пад Линдзи Вон!

Остали спортови

Језиве сцене на ЗОИ: Стравичан пад Линдзи Вон!

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

44

Кошаркаши Студента побиједили Младост

20

41

Стевановић: Када су видјели Бланушу и Тривићку, људи су се окренули и нагрнули са нама

20

38

Каран - Блануша: Резултати избора по градовима и општинама

20

29

Преокрет у Приједору: Синиша Каран однио побједу

20

16

Додик честитао побједу Карану

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner