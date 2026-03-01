Logo
Амбасадор САД-а у УН: Иранци покушали да убију Трампа!

Извор:

СРНА

01.03.2026

07:57

Коментари:

0
Амбасадор САД-а у УН: Иранци покушали да убију Трампа!
Фото: Tanjug / AP / Evan Vucci

Власти Ирана су покушале да преко својих посредника убију америчког предсједника Доналда Трампа, изјавио је амбасадор САД у УН Мајкл Волц.

Он је у одговору на обраћање амбасадора Ирана Амира Саида Ираванија у Савјету безбједности УН истакао да САД одбијају смијешне тврдње Техерана да поступци Америке нису у складу са међународним правом.

tanker brod

Економија

Шокантне прогнозе из Русије: "Нафта иде преко 100 долара"

"Иранци су преко посредника покушали да убију предсједника Трампа. САД су покушале да преговарају о рјешењу, али су Иранци пропустили ту прилику. Напади САД и Израела /на Иран/ били су оправдани и законити", додао је Волц.

Као одговор на обраћање Волца, Иравани је поручио америчком амбасадору да треба да "буде пристојан" и да би то "било боље и за њега и за земљу коју представља".

Волц је рекао да неће удостојити Ираванија одговора након таквих ријечи.

Ирански водитељ

Свијет

Погледајте тренутак када су ирански медији објавили да је Хамнеи убијен

Предсједавајући сједници, британски амбасадор у УН Џејмс Каријуки напоменуо је на крају сједнице да је ово био посљедњи састанак Савјета безбједности УН којим предсједава Велика Британија.

Израел

Израел Иран

Убијен Али Хамнеи

Али Хамнеи

Доналд Трамп

Револуционарна гарда

