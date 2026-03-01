Амбасадор САД-а у УН: Иранци покушали да убију Трампа!

Извор:
Власти Ирана су покушале да преко својих посредника убију америчког предсједника Доналда Трампа, изјавио је амбасадор САД у УН Мајкл Волц.
Он је у одговору на обраћање амбасадора Ирана Амира Саида Ираванија у Савјету безбједности УН истакао да САД одбијају смијешне тврдње Техерана да поступци Америке нису у складу са међународним правом.
"Иранци су преко посредника покушали да убију предсједника Трампа. САД су покушале да преговарају о рјешењу, али су Иранци пропустили ту прилику. Напади САД и Израела /на Иран/ били су оправдани и законити", додао је Волц.
Као одговор на обраћање Волца, Иравани је поручио америчком амбасадору да треба да "буде пристојан" и да би то "било боље и за њега и за земљу коју представља".
Волц је рекао да неће удостојити Ираванија одговора након таквих ријечи.
Предсједавајући сједници, британски амбасадор у УН Џејмс Каријуки напоменуо је на крају сједнице да је ово био посљедњи састанак Савјета безбједности УН којим предсједава Велика Британија.
