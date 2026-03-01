Погледајте тренутак када су ирански медији објавили да је Хамнеи убијен

Извор:
Агенције
01.03.2026
07:53
Коментари:1
Ирански државни медији потврдили су да је врховни вођа Ирана ајатолах Али Хамнеи погинуо у израелско-америчким нападима који су извршени у суботу ујутро. Врло брзо након потврде, објављени су и снимци ТВ преноса у тренутку када је та информација саопштена.
Један од водитеља на иранском државном медију прочитао је саопштење Врховног савјета за националну сигурност Ирана, те је, са сузама у очима и јецајући, потврдио смрт ајатолаха Алија Хамнеија.
"Заиста, сви ми припадамо Алаху и Њему се враћамо. Након дугог живота борбе, Хусејновог и непрекидног труда, узвишена душа и краљевски дух, власти доброг оца народа, вође и имама муслимана, Његове Еминенције, Ајатолах Али Хосеини Хамнеи, на путу уздигнућа, попио је слатко вино шехадета и придружио се узвишеним душама", рекао је водитељ.
An Iranian news anchor broke down in tears on live television while reading the news of Ali Khamenei’s death. pic.twitter.com/5v7WpTBYr4— Visegrád 24 (@visegrad24) March 1, 2026
У позадини су се могли чути и гласови других колега који су такође плакали током тих тренутака.
Ирански званичници прогласили су 40 дана жалости, а према неким изворима, ајатолах је убијен у свом комплексу, заједно са кћерком, зетом и унуком.
На другом државном каналу, ИРИНН-у, водитељ је озбиљно прочитао саопштење Врховног савјета за националну сигурност, док су се у позадини чули стихови из Курана.
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) March 1, 2026
The moment Iranian state television announced the death of Ayatollah Ali Khamenei.
This moment will go down in history. pic.twitter.com/GtqXIDmoN0
У саопштењу Савјета за националну сигурност наводи се да ће Хамнеијева смрт изазвати устанак у борби против тлачитеља.
Иранска државна новинска агенција тврди да је Хамнеи убијен док је радио у својој канцеларији у комплексу.
"Алаху припадамо и Њему ћемо се вратити", саопштила је агенција, објављујући смрт врховног вође.
