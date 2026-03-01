Logo
Погледајте тренутак када су ирански медији објавили да је Хамнеи убијен

Агенције

01.03.2026

07:53

1
Ирански водитељ
Фото: Printscreen/X

Ирански државни медији потврдили су да је врховни вођа Ирана ајатолах Али Хамнеи погинуо у израелско-америчким нападима који су извршени у суботу ујутро. Врло брзо након потврде, објављени су и снимци ТВ преноса у тренутку када је та информација саопштена.

Један од водитеља на иранском државном медију прочитао је саопштење Врховног савјета за националну сигурност Ирана, те је, са сузама у очима и јецајући, потврдио смрт ајатолаха Алија Хамнеија.

"Заиста, сви ми припадамо Алаху и Њему се враћамо. Након дугог живота борбе, Хусејновог и непрекидног труда, узвишена душа и краљевски дух, власти доброг оца народа, вође и имама муслимана, Његове Еминенције, Ајатолах Али Хосеини Хамнеи, на путу уздигнућа, попио је слатко вино шехадета и придружио се узвишеним душама", рекао је водитељ.

У позадини су се могли чути и гласови других колега који су такође плакали током тих тренутака.

Ирански званичници прогласили су 40 дана жалости, а према неким изворима, ајатолах је убијен у свом комплексу, заједно са кћерком, зетом и унуком.

На другом државном каналу, ИРИНН-у, водитељ је озбиљно прочитао саопштење Врховног савјета за националну сигурност, док су се у позадини чули стихови из Курана.

У саопштењу Савјета за националну сигурност наводи се да ће Хамнеијева смрт изазвати устанак у борби против тлачитеља.

Иранска државна новинска агенција тврди да је Хамнеи убијен док је радио у својој канцеларији у комплексу.

"Алаху припадамо и Њему ћемо се вратити", саопштила је агенција, објављујући смрт врховног вође.

Али Хамнеи

Убијен Али Хамнеи

Иран

Израел Иран

Иран вијести

