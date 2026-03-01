Тло не мирује: Снажан земљотрес погодио Фиџи

Извор:
Земљотрес јачине 6,3 степена по Рихтеровој скали погодио је данас област пацифичког острва Фиџи, саопштио је Европско-медитерански сеизмолошки центар (ЕМСЦ).
Епицентар земљотреса био је на отвореном мору, на дубини од 592 километра и удаљености од 467 километара од Суве, главног града Фиџија.
The previous Fire Horse cycle in 1966 left significant earthquakes in places like Uganda, China, Fiji, Japan, and India. China was hit the most times, and Japan suffered the strongest earthquake, with a magnitude of 7.5 on March 12. pic.twitter.com/ei9awZkHhF— The Big One || El Evento Astrológico del Siglo ☄🌋 (@TheBigOne711) March 1, 2026
За сада нема информација у повријеђенима или материјалној штети.
Није издато упозорење на опасност од цунамија.
