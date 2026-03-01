Logo
Тло не мирује: Снажан земљотрес погодио Фиџи

Извор:

Агенције

01.03.2026

08:47

Тло не мирује: Снажан земљотрес погодио Фиџи
Фото: Pixabay

Земљотрес јачине 6,3 степена по Рихтеровој скали погодио је данас област пацифичког острва Фиџи, саопштио је Европско-медитерански сеизмолошки центар (ЕМСЦ).

Епицентар земљотреса био је на отвореном мору, на дубини од 592 километра и удаљености од 467 километара од Суве, главног града Фиџија.

За сада нема информација у повријеђенима или материјалној штети.

Није издато упозорење на опасност од цунамија.

Fidži

Земљотрес

