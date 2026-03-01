Ухваћени са 10 кила кокаина: Држављани БиХ осуђени на вишегодишње казне

Извор:
Агенције
01.03.2026
08:19
Коментари:0
Сенат Покрајинског суда у Линцу прогласио је јуче два држављанина Босне и Херцеговине кривим и осудио их на вишегодишње казне затвора: 4,5 и шест година затвора.
Они су били дио „четворке“ која је покушала да препрода 10 килограма кокаина, али су брзом акцијом аустријских Кобри ухапшени. У истом процесу су осуђена и два Хрвата, такође на вишегодишње казне затвора.
Хапшење је услиједило прошлог августа након опсежних истрага Савезне управе криминалистичке полиције и Покрајинске управе криминалистичке полиције Горње Аустрије.
Наиме, четворица мушкараца двојица из Босне и Херцеговине те двојица из Хрватске ухапшена су на бензинској пумпи Ансфелден југ. Према полицијским подацима, мушкарци, старости између 40 и 60 година, покушавали су да продају десет килограма кокаина.
Полицијска истрага је открила да су двојица осумњичених допутовали возом из Хамбурга у Линц, гдје су се састали са другим посредником из Босне и Херцеговине. Курир који је прошверцовао кокаин из Словеније у Аустрију чекао је у Ансфелдену да им преда дрогу. Полицијски службеници специјалне полицијске јединице Кобра били су распоређени током хапшења нарко-банде у Ансфелдену.
Сцена
Група Лавина представљаће Србији на Евровизији
Како преносе аустријски медији, било је више него очигледно да сви они припадали криминалној организацији те да су дјеловали као професионалци. Међу заплијењеним мобилним телефонима били су и такозвани криптовани мобилни телефони које често користе криминалне банде. Ови мобилни телефони омогућавају шифровану и неометану комуникацију.
Иначе, осуђена четворка су заправо људи са подебелим полицијским досијеима и то у више земаља Европе. Неки су већ осуђивани за трговину дрогом, према полицијским информацијама. Један од ухапшених је такође тражен по европској потјерници из Њемачке због више кривичних дјела.
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч1
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч1
Најновије
Најчитаније
12
01
11
59
11
53
11
45
11
35
Тренутно на програму