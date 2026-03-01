Група Лавина представљаће Србију на Евровизији

Извор:
Група Лавина са композицијом "Крај мене" побиједила је у суботу увече на националном такмичењу "Пјесма за Евровизију".
Лавина ће са својом готик-метал пјесмом представљати Србију на Евровизији у мају у Бечу, након што је освојила највише, укупно 24 поена у збиру гласова смс гласова публике и стручног жирија.
У директном преносу на Радио-телевизији Србије, видно емотивни фронтмен Лавине Лука Арађеловић је након проглашења побједе честитао свим учесницима "ПЗЕ".
"Нема ријечи које могу да опишу како се осјећам тренутно. Толико смо се борили, толико гризли, јурили, хватали, без прилика и гласа. Сад имамо глас", повикао је Аранђеловић.
На другом мјесту нашла се поп пјевачица Зејна са пјесмом "Југославија" и 16 поена, на трећем Харем гирлс и Ивана са "Бом бом" и 15, Брат Пелин и "Фројлајн" са 14, а Зона са "Чаирима" десет поена.
Република Српска
Каран: 1. март март није, нити ће икада бити празник
Стручни жири су чинили Зое Кида, Алек Алексов, Нина Радојичић, Игор Панић и предсједница Александра Ковач, на кају чијег гласања је такође водила Лавина са 12 поена, а слиједила је Зејна са десет и Јанкс са осам за "Срушио си све".
У завршници ПЗЕ наступили су Лорес, Џек Лупино, Ана Машуловић, Ива Грујин, Космос трип, Гемини, ЛУ-КА и Мирна.
Финале ПЗЕ водиле су Кристина Раденковић и Драгана Косјерина Пердув, и укључења Стефана Поповића из такозваног "Грин рума".
Као гост финала ПЗЕ наступио је представник Грчке пјевач Акилас који је извео композицију "Ферто" са којом иде у Беч.
Како је најављено, РТС ће свој дио прихода од СМС гласова донирати Дому за дјецу и младе у Сремчици.
Финале "Пјесме Евровизије" биће одржано у Бечу 16. маја, а претходиће му два полуфинала 12. маја, у коме је Србија, и 14. маја.
