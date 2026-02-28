Logo
Large banner

Кћерка Саше Поповића добила коверту - због садржаја се сломила

Извор:

АТВ

28.02.2026

14:51

Коментари:

0
Кћерка Саше Поповића добила коверту - због садржаја се сломила

Породица, кумови и блиски пријатељи окупили су се у суботу, 28. фебруара, на Новом бежанијском гробљу како би обиљежили годину дана од смрти Саше Поповића, који је преминуо 1. марта 2025. године у Паризу послије тешке болести.

Међу првима су на гроб стигли чланови најуже породице – супруга Сузана Јовановић, кћерка Александра и син Данијел, као и кум Дејан Ћирковић Ћира. Они су положили цвијеће и запалили свијеће, након чега је одржан помен.

Владимир Путин

Свијет

Иран главна тема: Путин са члановима Савјета безбједности Русије

На парастос естрадном магу дошао је и некадашњи сарадник Саше Поповића, који је Александри донио старе фотографије, што је додатно потресло породицу.

Естрада на помену Саши Поповићу

Међу првима на помен дошао је Филип Митровић који је тихо стајао поред вјечне куће естрадног мага.

Убрзо се појавила и Јелена Карлеуша, Драган Којић Кеба, Драган Стојковић Босанац са кћерком Џиџом, Сања Ђорђевић, Марија Шерифовић, Жика Јакшић, Јована Типшин, Дејан Матић, Тања Савић и многи други.

srbija zastava

Србија

Позив држављанима Србије да што прије напусте Иран

Само неке од пјевачица које су каријеру започеле захваљујући Звездама Гранда, такође су дошле да одају почаст покојном Саши, а то су Александра Младеновић, Тамара Милутиновић, Драгица Златић и многи други.

(Курир)

Подијели:

Таг :

Saša Popović

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Аца Амадеус

Сцена

Испливала документација: Аца Амадеус 7 пута добио забрану приласка жени и кћерки

2 ч

0
Ламин Јамал поново у центру пажње: Повезују га са инфлуенсерком

Сцена

Ламин Јамал поново у центру пажње: Повезују га са инфлуенсерком

3 ч

0
Познати нови детаљи о здравственом стању Зорице Брунцлик: Пјевачица поменула Кемиша па открила све

Сцена

Познати нови детаљи о здравственом стању Зорице Брунцлик: Пјевачица поменула Кемиша па открила све

3 ч

0
Годину дана од смрти Саше Поповића: Сузана открила како су изгледали његови посљедњи тренуци

Сцена

Годину дана од смрти Саше Поповића: Сузана открила како су изгледали његови посљедњи тренуци

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

11

Радник сачувао бодове код куће и изједначио се са Жељом

17

07

Ажурирала апликацију банке, па остала без 3.500 евра

17

00

Језиви снимци из Дубаија: У пламену чувена свјетска атракција

16

57

Усисивач вас шпијунира? Хакер упао у 7.000 робота - хиљаде домова на удару

16

45

Поново одређен притвор Ахмеду Кастратију, оптуженом за убиство

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner