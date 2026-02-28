Кћерка Саше Поповића добила коверту - због садржаја се сломила

Извор:
Породица, кумови и блиски пријатељи окупили су се у суботу, 28. фебруара, на Новом бежанијском гробљу како би обиљежили годину дана од смрти Саше Поповића, који је преминуо 1. марта 2025. године у Паризу послије тешке болести.
Међу првима су на гроб стигли чланови најуже породице – супруга Сузана Јовановић, кћерка Александра и син Данијел, као и кум Дејан Ћирковић Ћира. Они су положили цвијеће и запалили свијеће, након чега је одржан помен.
На парастос естрадном магу дошао је и некадашњи сарадник Саше Поповића, који је Александри донио старе фотографије, што је додатно потресло породицу.
Међу првима на помен дошао је Филип Митровић који је тихо стајао поред вјечне куће естрадног мага.
Убрзо се појавила и Јелена Карлеуша, Драган Којић Кеба, Драган Стојковић Босанац са кћерком Џиџом, Сања Ђорђевић, Марија Шерифовић, Жика Јакшић, Јована Типшин, Дејан Матић, Тања Савић и многи други.
Само неке од пјевачица које су каријеру започеле захваљујући Звездама Гранда, такође су дошле да одају почаст покојном Саши, а то су Александра Младеновић, Тамара Милутиновић, Драгица Златић и многи други.
