Познати нови детаљи о здравственом стању Зорице Брунцлик: Пјевачица поменула Кемиша па открила све

Пјевачица Наташа Алимпић наступила је синоћ, 27. фебруара, у оквиру манифестације Дани мимозе у Херцег Новом, а пред камерама отворено је говорила о треми пред домаћом публиком, афери крађе бакшиша, али и односима са естрадним колегама.
Осврнула се и на колеге са естраде, па је на питање ко је већи заводник - Десингерица или Харис Џиновић, дала искрен одговор.
"Шармантног Десингерицу знам само са такмичења, и знам колико воли своју жену, а за Хариса не знам шта бих рекла. За њега круже приче да је велики заводник и ја знам да је то тако. Ја знам да га жене воле, да га спопадају. Била сам присутна када га жене салећу, без обзира што је у годинама човјек", рекла је она, па прокоментарисала изјаву пјевача зашто је престао да се јавља:
"Рекао је да сам уфурана, колико се сјећам. Не знам шта бих рекла, ја њега превише поштујем. И имам превише лијепих сјећања. Његова мимика док се спомиње моје име ми доста говори. Не бих ништа даље коментарисала. Ја сам испричала истину. Знам ја, знају и други људи. Ја га разумијем. Ја сам на почетку овог посла и вјероватно је мислио да то гледам као неку карту за улазак у свијет шоу бизниса. Ја да сам хтјела, изашла бих са све доказима, али то ми није био циљ: да ме сликају новинари, да се тако представљам.
За Хариса је имала и низ лијепих ријечи.
"Велики је боем и јако је шармантан и духовит. Има гомила тема које можете да причате са њим: и о животу и о послу... има он оштрији приступ, али није баш такав приватно. И није човјек који се жали. Научио ме је неким добрим стварима о животу. Превише га поштујем да бих ишта даље додала. Ја га никада не бих искомпромитовала. То би само мени донијело неке лоше ствари, поготово зато што пориче да ме постоји. Не знам да ли ме је обрисао из телефона. Ја можда имам неке свари, можда немам", рекла је певачица.
Како је учествовала и у емисији у којој су Десингерица и Кемиш имали жучну расправу, прокоментарисала је и ту ситуацију.
"Кемиш има велику каријеру коју нико не може да поништи. Они су знали у какав пројекат улазе: и он и Зорица. И ако су већ узели паре за то, знали сте унапријед. Знају и њега какав је. Није било само у реду због нас, који смо чекали преко 10 сати и били гладни и уморни: да ли ће се он вратити - или неће. Мислим да то није професионализам. Можда бих и ја тако урадила да ме неко удари у најболнију тачку. Чула сам да се Зорица следеће недјеље враћа на снимање", рекла је пјевачица, преноси Телеграф.
