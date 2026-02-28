Logo
Ово је план за будућност Ирана: Састоји се од 10 тачака

28.02.2026

14:54

Техеран Иран
Фото: Pexels/Kamran Gholami

Привремена влада Националног савјета отпора Ирана (НЦРИ), групе иранских дисидената, саопштила је у суботу да жели да трансформише земљу из диктатуре у демократску републику на основу плана своје изабране предсједнице.

План од 10 тачака представила је предсједница изабрана у јуну 2020. године, Маријам Раџави, и у њему су описани кораци потребни за доношење слободе у Иран, преноси Фокс Њуз.

Владимир Путин

Свијет

Иран главна тема: Путин са члановима Савјета безбједности Русије

Први корак плана позива на одбацивање вјерске владавине у корист републике засноване на "универзалном праву гласа и плурализму".

Други корак тражи слободу говора, политичких партија, окупљања, штампе и интернета, као и распуштање више ентитета, укључујући Иранску револуционарну гарду (ИРГЦ), Кудс снаге, цивилне паравојне групе, Басиџ, Министарство обавјештајних служби, Савјет за културну револуцију и све репресивне патроле и институције у градовима, селима, школама, универзитетима, канцеларијама и фабрикама.

Трећи корак укључује посвећеност индивидуалној и друштвеној слободи, што ће, према Раџавијевој, бити у складу са Универзалном декларацијом о људским правима. То подразумијева распуштање агенција које надгледају "цензуру и инквизицију", као и "тражење правде за масакриране политичке затворенике", забрану мучења и укидање смртне казне.

srbija zastava

Србија

Позив држављанима Србије да што прије напусте Иран

Четврти корак позива на одвајање цркве и државе, као и на слободу вјероисповести.

У петом кораку Раџави настоји да успостави родну равноправност у друштву и омогући "једнако учешће жена у политичком вођству". Овај корак такође би укинуо дискриминацију, укинуо законе о скромности, омогућио слободу брака и развода, као и приступ образовању и запошљавању, уз забрану експлоатације жена.

Шести корак предвиђа успостављање независног поротног и правног система у складу са међународним стандардима, заснованог на претпоставци невиности, као и право на адвоката, право жалбе и право суђења пред јавним судом. У оквиру овог корака Раџави планира и укидање шеријатског права и затварање Исламских револуционарних судова.

Седми корак предвиђа крај "двоструке неправде према иранским националностима и етничким групама", што би пратило план НЦРИ-ја за аутономију иранског Курдистана.

Ивица Дачић

Србија

Без свијести је, остаје да се молимо: Вучић о стању Дачића

Осми корак позива на правду и једнаке шансе у запошљавању и предузетништву за све Иранце у слободној тржишној економији, враћање права радника, фармера, медицинских сестара, "бијелих и плавих крагни" (Бијеле крагне; канцеларијско особље, административни радници, менаџери и професионалци који раде у канцеларијама или у управи; Плаве крагне: радници у фабрикама, физички запослени или они који раде мануелне послове, оп.аут.), наставника и пензионера.

Девети корак групе предвиђа заштиту и обнављање животне средине, која је, како наводе, "масакрирана под влашћу мула".

илу-Дубаи

Свијет

Нова серија експлозија у Дубаију

Десети и посљедњи корак позива на "Иран без нуклеарног оружја и оружја за масовно уништење", као и на мир, регионалну и међународну сарадњу.

