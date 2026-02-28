Logo
Колико бх. грађана има у Ирану?

Извор:

Агенције

28.02.2026

14:14

Коментари:

0
Напад Израела на Техеран
Фото: Tanjug / AP /

Амбасадор Босне и Херцеговине у Ирану Нијаз Чардаклија информисао је медије о ситуацији у главном граду те земље.

“У Техерану се тренутно налази четверо људи из Босне и Херцеговине. У Исфахану имамо једног тренера. Сви су добро, долазе у амбасаду на кафу да видимо како ћемо. Видио сам да је у Техерану био напад, ја нисам чуо ништа", рекао је и додао:

Израел Иран напад

Свијет

Реакције Иранаца дубоко подијељене након напада

"Раније смо евакуисали породице које су имале малу дјецу. Ови људи који су ту данас, имају финансијски интерес да остану и не плаше се”.

Објаснио је да су у контакту са Министарством спољних послова.

Бацали новац из аута

Градови и општине

Несвакидашњи случај у БиХ: Бацали паре из аута па добили лекцију од полиције

“Уколико би ескалирало, видјећемо шта даље, у сталном смо контакту с Министарством спољних послова. Евентуално ако би услиједили јачи удари по Техерану, видјећемо у консултацијама с Предсједништвом и Министарством спољних послова како ћемо даље, за сада нема никакве панике”, појашњава Чардаклија.

