Нестварна разлика у месу: Једна свиња храњена природно, друга концентратом

Извор:

АТВ

28.02.2026

15:14

Фото: Pexels

Свиње су узгајане у истим условима, с тим што је једна добијала храну храну на бази житарица, кукуруза и соје, док се друга хранила природно - разлика у месу је очигледна.

Др Метју Вилицки, који се на мрежама представља као "професор науке о Земљи у егзилу, климатски и културни реалиста, политичко сироче, плуралиста, муж, отац, пољски имигрант", на свом профилу на друштвеној мрежи Икс подијелио је фотографију која је привукла пажњу свих који једу месо.

Иран брод

Свијет

Иран има адут којим би изазвао глобални хаос и пакао на земљи

На њој је свињетина - једна с танким слојем масти, док је на другој више "бијелих дијелова" него меснатих.

"Обје свиње су узгајане у идентичним условима слободног узгоја. Међутим, она са десне стране је добијала храну на бази житарица, кукуруза и соје, док је оној са лијеве било дозвољено да се храни природно. Ово нуди увид у то како исхрана заснована на житарицама, соји и кукурузу може утицати на наша тијела", навео је Вилицки, преноси "Нова".

Болница Требиње

Градови и општине

У новој требињској болници изведен први оперативни захват

Неке је ова разлика изненадила и навела да се замисле, али има и оних који коментаришу да "ниједан узгајивач који покушава да оствари профит не би нахранио свињу до тог нивоа сала на леђима", питају се "да ли су исте расе", те закључују да је десној свињи "био дозвољен приступ пуној хранилици сваког дана 24/7, да свиње не би требало тако да се узгајају, да имају опцију у којој ће сваки пут претјерати и то је резултат".

