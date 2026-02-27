Осјећате се уморно и након цијеле ноћи спавања? Ово су могући разлози

Извор:
Да ли вам се дешава да се послије дуге и наизглед мирне ноћи пробудите "мамурни" и неиспавани?
Ријеч је о изненађујуће честој тегоби, а постоји низ фактора који томе могу допринијети. На примјер, процјењује се да између 50 и 70 милиона Американаца пати од неког поремећаја спавања, а чак трећина не спава довољно, пише УНИЛАД.
Од стреса и хормонске неравнотеже, преко алкохола и проблема са нивоом шећера у крви, до превише времена проведеног пред екранима – много је разлога због којих сан можда није толико окрепљујући колико бисмо жељели. Али зар не би требало да се осјећамо свјеже и пуни енергије након што смо одспавали пристојан број сати? Нажалост, није увијек тако.
"Буђење са осјећајем исцрпљености након наизглед ‘пуне’ ноћи сна чешће је него што људи мисле. Проблем обично није у броју сати проведених у кревету, већ у квалитету и структури сна", кажу.
"Сан се одвија у циклусима који се смјењују између лаганог, дубоког и РЕМ сна. Дубоки сан служи за физичку обнову, док је РЕМ фаза важна за регулацију расположења, памћење и менталну оштрину. Ако алкохол, стрес, касно вечерње коришћење екрана, промјене нивоа шећера у крви или чак мањи поремећаји дисања прекину те фазе, технички можете спавати седам или осам сати, а ипак се пробудити мамурни."
Објашњавају да је велики фактор и кортизол, природни тјелесни хормон за разбуђивање.
"Кортизол би требало постепено да расте у раним јутарњим сатима како би нам помогао да се разбудимо. Ако су вам нивои стреса повишени, обрасци лучења кортизола могу бити поремећени, због чега се, умјесто будни, осјећате неиспавано", додају.
"Хормони који подржавају сан и будност, попут кортизола и мелатонина, дјелују у осјетљивом ритму. Када се тај ритам поремети због недовољног излагања дневном свјетлу, нередовног времена одласка на спавање или сталног стреса, то може довести до оног фрустрирајућег осјећаја ‘спавао сам, а и даље сам уморан’."
Постоји много начина за борбу против овог проблема, а одговор није нужно "више спавања".
Стварање досљедног распореда спавања и његово поштовање први је корак. "Као прво, усредсредите се на досљедност. Одлазак на спавање и буђење у приближно исто вријеме сваког дана помаже у регулисању вашег циркадијалног ритма, односно унутрашњег тјелесног сата", објашњава тим.
Провођење времена напољу и излагање природном свјетлу убрзо након буђења може знатно побољшати вашу рутину. "Изложите се природном свјетлу у року од 30 минута након буђења. Јутарње свјетло шаље сигнал мозгу да је вријеме за сузбијање мелатонина и почетак разбуђивања. Чак и само 10 до 15 минута проведених напољу може направити значајну разлику", објашњавају стручњаци.
Алкохол може озбиљно пореметити сан, упркос томе што у почетку може дјеловати опуштајуће или успављујуће. Већа количина алкохола може скратити трајање РЕМ фазе сна. "Ограничите алкохол и тешке оброке прије спавања јер и једно и друго може испрекидати циклусе спавања и смањити квалитет дубоког сна, а да тога нисте ни свјесни", појашњавају стручњаци.
Покушај одржавања ниског нивоа стреса у вечерњим сатима такође је изузетно важан јер високи нивои кортизола прије спавања могу имати велики утицај. "Постепено створите вечерњу рутину опуштања – мање времена пред екранима, пригушена свјетла, топла купка и једноставне вјежбе дисања помоћи ће нервном систему да се припреми за одмор", додају.
"Одлична метода дисања је да удишете кроз нос четири секунде, а издишете на уста шест секунди. Понављајте то два минута како бисте помогли тијелу да се опусти."
"Ако се умор настави упркос усвојеним добрим навикама спавања, вриједи испитати и друге узроке, попут здравља штитне жлијезде, нивоа гвожђа или шире хормонске неравнотеже. Хронична неиспаваност није нешто што треба игнорисати", закључују.
