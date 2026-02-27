Logo
Бизнис клуб: Најактуелније бизнис теме

Извор:

АТВ

27.02.2026

17:10

Бизнис клуб: Најактуелније бизнис теме

'Бизнис клуб' ове суботе истражује како нове глобалне санкције предсједника САД-а утичу на тржиште и економију у БиХ.

Водимо вас на две значајне конференције – Балкан Солар Самит одржан у Бањалуци и Међународну конференцију занатства и предузетништва Републике Српске одржане у Лакташима.

Сваке суботе доносимо најважније информације из свијета економије, привреде и бизниса – релевантне актуелности, економска кретања, трендови на глобалном нивоу, истражујемо раст и развој економије у Српској. Откривамо успјешне предузетнике и њихова искуства у пословању, афирмишемо оне који су тек на почетку развоја пословних идеја. Доносимо информације са берзе и тржишта злата, те посебан осврт на регионалне економске форуме, и ријеч стручњака.

Емисију уређује и води Маријана Ивељић.

'Бизнис клуб' суботом у 18 часова и 20 минута.

