Бизнис клуб: Најактуелније бизнис теме

27.02.2026
17:10
'Бизнис клуб' ове суботе истражује како нове глобалне санкције предсједника САД-а утичу на тржиште и економију у БиХ.
Водимо вас на две значајне конференције – Балкан Солар Самит одржан у Бањалуци и Међународну конференцију занатства и предузетништва Републике Српске одржане у Лакташима.
Сваке суботе доносимо најважније информације из свијета економије, привреде и бизниса – релевантне актуелности, економска кретања, трендови на глобалном нивоу, истражујемо раст и развој економије у Српској. Откривамо успјешне предузетнике и њихова искуства у пословању, афирмишемо оне који су тек на почетку развоја пословних идеја. Доносимо информације са берзе и тржишта злата, те посебан осврт на регионалне економске форуме, и ријеч стручњака.
Емисију уређује и води Маријана Ивељић.
'Бизнис клуб' суботом у 18 часова и 20 минута.
