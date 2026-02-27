Logo
Трамвај искочио из шина и ударио у зграду: Има мртвих и повријеђених

Извор:

АТВ

27.02.2026

18:21

Трамвај
Фото: Pexels

Једна особа је погинула, а најмање 39 повријеђено након што је данас трамвај искочио из шина у Милану, а затим ударио у зграду.

Ово је саопштила ватрогасна бригада која је на терену скупа са екипама хитне помоћи и полиције.

У тренутку исклизнућа из шина, трамвај је био пун људи који су при удару пали на тло. Жртва је, међутим, пронађена испод трамваја и стога је највјероватније била пролазник у улици Виале Виторио Венето.

"Милански тужилац Марчело Виола је на путу ка мјесту догађаја. Извјештава се да ће у наредних неколико сати бити отворен случај за убиство из нехата и наношење тјелесних повреда. Градоначелник Милана, Ђузепе Сала, такође је на мјесту догађаја", извјештавају италијански медији.

Трамвај са линије 9, најновије генерације, саобраћао је улицом Виале Виторио Венето у Милану.

"Било је око 16:00 сати данас. Стигавши ​​до раскрснице са улицом Виа Лазарето, гдје скретница такође дозвољава скретање с трачница улијево, возило (теоретски намијењено за право) умјесто тога је скренуло. Али, у ствари, возио је пребрзо. Искакао је из шина и ударио у зграду на углу, срушивши семафор и разбивши прозор ресторана", јавља милански Corriere.

Тагови :

Италија

tramvaj

Саобраћајна несрећа

