Трамвај искочио из шина и ударио у зграду: Има мртвих и повријеђених

Једна особа је погинула, а најмање 39 повријеђено након што је данас трамвај искочио из шина у Милану, а затим ударио у зграду.
Ово је саопштила ватрогасна бригада која је на терену скупа са екипама хитне помоћи и полиције.
У тренутку исклизнућа из шина, трамвај је био пун људи који су при удару пали на тло. Жртва је, међутим, пронађена испод трамваја и стога је највјероватније била пролазник у улици Виале Виторио Венето.
"Милански тужилац Марчело Виола је на путу ка мјесту догађаја. Извјештава се да ће у наредних неколико сати бити отворен случај за убиство из нехата и наношење тјелесних повреда. Градоначелник Милана, Ђузепе Сала, такође је на мјесту догађаја", извјештавају италијански медији.
Трамвај са линије 9, најновије генерације, саобраћао је улицом Виале Виторио Венето у Милану.
"Било је око 16:00 сати данас. Стигавши до раскрснице са улицом Виа Лазарето, гдје скретница такође дозвољава скретање с трачница улијево, возило (теоретски намијењено за право) умјесто тога је скренуло. Али, у ствари, возио је пребрзо. Искакао је из шина и ударио у зграду на углу, срушивши семафор и разбивши прозор ресторана", јавља милански Corriere.
