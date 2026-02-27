Извор:
Агенције
27.02.2026
17:46
Коментари:0
Ова једноставна комбинација дуго је омиљен избор за доручак, међуоброк или лагани десерт. Откријте зашто је добро комбиновати ово.
Врло често можемо чути како на наш организам могу благотворно утицати напици попут млаке воде и меда или млијека и меда, лимуна, воде и меда. Ево зашто је добро додати мед у јогурт и попити ујутру.
Спој кремасте текстуре и природне слаткоће задовољава непце без осећања тежине, али иза тог познатог окуса крије се и низ здравствених предности. Ова два састојка функционишу као мали нутритивни тим, сваки доноси своје бенефите, а заједно дjелују још снажније.
Јогурт је богат пробиотицима: добрим бактеријама које помажу равнотежи цревне флоре. Мед, посебно сирови, садржи пробиотичке спојеве који служе као „храна“ тим корисним бактеријама.
Заборавите на топлу воду и лимун, ово је еликсир који ће вас разбудити и препородити организам. Наиме, стручњаци као једну од најбољих комбинација препоручују кисело млеко или јогурт и мед. Зашто је добро ову мешавину попити ујутру.За припрему вам треба 200 гр густог грчког јогурта или домаће кисело млеко и 75 гр меда. У чашу сипати прво мед (количине се увек могу променити по укусу ). Преко меда сипати густи јогурт или домаће кисело млеко и то би било то.
Здравље
Осјећате се уморно и након цијеле ноћи спавања? Ово су могући разлози
Кисело млеко и мед су еликсир здравља и виталност. У меду се налази све што је организму потребно. Најбоље одговара саставу људске крви. Од минералних материја, у зависности од врсте меда, налазимо гвожђе, бакар, фосфор, калцијум, натријум, магнезијум и хром, који је неопходан у разградњи угљених хидрата, што доводи до смањења непожељних учинака узимања већих количина једноставних шећера и пораста глукозе у крви. Заправо, више од 360 различитих елемената, минерала, витамина и других микроелеманата, налази се у једној капљици меда.
О добробитима јогурта и киселог млека такође се одавно зна. Управо зато, ова комбинација намирница гарантује вам дозу добре енергије, осећаћете се боље. Уједно овим ритуалом ојачаћете имунитет.
Овај текст је информативног карактера и не представља медицински савет. За све здравствене одлуке консултујте свог лекара.
Савјети
3 ч0
Савјети
1 д0
Савјети
1 д0
Савјети
2 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму