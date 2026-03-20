Експлозије у Јерусалиму и Техерану; Израел одустаје од напада на иранска гасна поља

АТВ

20.03.2026

07:56

Фото: Tanjug / AP / Vahid Salemi

Израелски премијер Бењамин Нетанијаху одржао је синоћ конференцију за новинаре на којој је рекао да ће Израел "одустати" од будућих напада на иранска гасна поља након што га је то замолио предсједник САД Доналд Трамп. Нетанијаху је одбацио оптужбе да је увукао Трампа у рат с Ираном. Током ноћи, експлозије су се чуле у Јерусалиму и у иранској престоници Техерану.

Уједињени Арапски Емирати, Кувајт, Саудијска Арабија и Бахреин су такође пријавили нападе ракетама или дроновима. Напад дроном на кувајтску рафинерију нафте изазвао је пожар.

Катарски министар енергетике изјавио је да ће се њихов извозни капацитет течног природног гаса смањити за 17 одсто у наредних пет година као резултат иранског напада на постројење Рас Лафан.

ИДФ: Покренут нови талас ваздушних напада на Техеран

Након таласа напада иранских балистичких ракета на сјеверни Израел, ИДФ је саопштио да је покренуо нови талас ваздушних напада на иранску престоницу.

Наводи се да су напади усмјерени на инфраструктуру иранског режима.

