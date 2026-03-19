Морнарица упала на имање нарко-картела, убијено најмање 11 људи

АТВ

19.03.2026

22:46

Морнарица упала на имање нарко-картела, убијено најмање 11 људи
Фото: Tanjug / AP / Armando Solis

Најмање 11 осумњичених припадника нарко-картела убијено је на њиховом имању на сјеверу Мексика на које су упали припадници мексичке морнарице.

Операција је била усмјерена на имање повезано са фракцијом "Лос мајос", која дјелује у оквиру моћног картела "Синалоа", а идентитет убијених још није објављен, јавио је Ројтерс.

Током операције приведен је Омар Освалдо Торес, познатији као "Ел Патас", вођа фракције "Лос Мајос".

Из морнарице су навели да су њихови припадници нападнути одмах по доласку на локацију у савезној држави Синалоа и да су на ватру узвратили у складу са законским овлаштењима.

Током акције на имању је пронађена кћерка једног од вођа криминалне организације, коју су пустили јер је утврђено да није повезана са криминалним активностима.

На мјесту догађаја заплијењени су тактичко и ватрено оружје велике разорне моћи.

Ова акција услиједила је након што је прошлог мјесеца у војној операцији у савезној држави Јалиско убијен Немесио Осегера, познат као "Ел Менчо", вођа супарничког картела "Јалиско Нова генерација", преноси Срна.

