Наставља се хаос у Мексику након убиства Ел Менча, робијаши побјегли из затвора

Извор:

СРНА

24.02.2026

08:53

Наставља се хаос у Мексику након убиства Ел Менча, робијаши побјегли из затвора
Фото: Tanjug / AP / Armando Solis

Из регионалног затвора у мексичкој држави Халиско побјегла су 23 затвореника усљед нереда изазваних нападом наоружаних група, рекао је државни секретар за јавну безбједност Хуан Пабло Ернандез.

Ернандез је навео да су групе наоружаних појединаца отвориле ватру на објекат, пробиле капије возилом и ушле у двориште установе.

"Нажалост, један од наших затворских полицајаца који се супротставио нападачима је убијен", рекао је Ернандез и додао да је затворско особље одбило напад.

Потом су избили нереди унутар објекта, а додатне снаге распоређене су да смире немире.

Ситуација је под контролом, безбједност у објекту је враћена, а службеници за људска права раде на лицу мјеста.

Потрага за затвореницима је у току.

Инцидент се догодио у регионалном затворском центру у области Икстапа у Пуерто Ваљарти усред таласа насиља након операције мексичких снага безбједности у којој је убијен Немесио Осегера Сервантес, познат као Ел Менчо, вођа картела Халиско Нова генерација.

Милитанти картела су као одговор организовали десетине блокада на савезним ауто-путевима, паљевине возила и нападе на инфраструктуру у неколико држава.

Према званичним подацима, у нападима је убијено 27 припадника снага безбједности, 70 особа је притворено, док су убијена и 34 члана криминалних група.

