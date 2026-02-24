Захарова објаснила због чега је почела Специјална операција у Украјини

Извор:
Спутник Србија
24.02.2026
08:40
Непоштовање Споразума о пријатељству, сарадњи и партнерству са стране Кијева довело је до одлуке о почетку Специјалне војне операције, рекла је представница руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
- Руководство Украјине је годинама спроводило политику грубог и систематског кршења Споразума која се може квалификовати као одустајање од његове реализације што је потом довело до тога да руско руководство донесе одлуку о почетку Специјалне операције - рекла је Захарова за Спутњик.
Преврат и паљење народа: Четири године од СВО, али не и од почетка сукоба у Украјини - Како је све кренуло?
Тако је 2004. године тадашњи председник Украјине Леонид Кучма ратификовао Меморандум о узајамном разумевању између владе и штаба главнокомандујућег снагама НАТО на Атлантику и у Европи. Документ је потврђивао да Кијев подржава операције Алијансе.
Према том Меморандуму, Украјина се обавезала да пружа техничку, информациону и сваку другу помоћ јединицама НАТО током војних маневара. Земља је, такође, допустила да се на њеној територији привремено распоређују јединице стратешке команде НАТО, рекла је Захарова.
У априлу 2005. године украјинске власти су унеле амандмане у војну доктрину. Од тог момента приступање НАТО постало је стратешки циљ
Украјине. Након тога, Кијев је 2008. године желио да се прикључи мапи пута ка чланству.
- Предсједник је 3. септембра 2018. године поднео Ради нацрт закона о измјенама Устава који се тичу стратешког курса државе у правцу пуноправног чланства у ЕУ и НАТО који је 7. фебруара 2019. године усвојен у парламенту - напоменула је Захарова.
Јачање курса у правцу чланства у Алијанси на уставном нивоу практично је значило кршење члана 6 Споразума о пријатељству са Русијом, додала је она.
Управо у том тренутку, истакла је представница руског Министарства спољних послова, Украјина је и званично одустала од неутралног и ванблоковског статуса, кршећи тако у Будимпештански меморандум.
Москва је више пута истицала да је потенцијално чланство Кијева у НАТО пријетња за безбједност Русије.
Предсједник Русије Владимир Путин је, такође, више пута указивао да је опасност од уласка Украјине у Алијансу један од разлога за почетак СВО.
