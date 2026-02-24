Logo
Снажан земљотрес погодио Тајван

Извор:

СРНА

24.02.2026

08:20

Zemljotres Potres Podrhtavanje tla
Фото: Printscreen/Youtube

Земљотрес магнитуде 5,6 степени по Рихтеровој скали погодио је округ Јилан на сјевероистоку Тајвана, саопштили су метеоролози.

Земљотрес је накратко потресао зграде у главном граду Тајпеју.

Хипоцентар је био на дубини од 66,8 километара у приобалним водама.

Тајван се налази близу споја двије тектонске плоче и спада у трусно подручје.

Више од 100 људи погинуло је у земљотресу на југу земље 2016. године, док је у земљотресу магнитуде 7,3 степена по Рихтеровој скали 1999. године погинуло више од 2.000 људи.

