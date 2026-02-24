Снажан земљотрес погодио Тајван

Извор:
СРНА
24.02.2026
08:20
Коментари:0
Земљотрес магнитуде 5,6 степени по Рихтеровој скали погодио је округ Јилан на сјевероистоку Тајвана, саопштили су метеоролози.
Земљотрес је накратко потресао зграде у главном граду Тајпеју.
Хипоцентар је био на дубини од 66,8 километара у приобалним водама.
Тајван се налази близу споја двије тектонске плоче и спада у трусно подручје.
Више од 100 људи погинуло је у земљотресу на југу земље 2016. године, док је у земљотресу магнитуде 7,3 степена по Рихтеровој скали 1999. године погинуло више од 2.000 људи.
