Опет се затресло: Серија земљотреса погодила БиХ

Два земљотреса јачине четири и 3,4 степена Рихтера забиљежена су вечерас у Херцеговини, са епицентром на подручју Груда.
Према подацима Сеизмолошке службе Федералног хидрометеоролошког завода, први потрес јачине 3,4 степена осјетио се у 20.35, а други од четири степена у 20.29 часова.
Грађани су на сајту Европско-медитеранског сеизмолошког центра /ЕМСЦ/ написали да се потрес осјетио у Широком Бријегу.
