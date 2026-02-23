Logo
Large banner

Опет се затресло: Серија земљотреса погодила БиХ

Извор:

АТВ

23.02.2026

22:25

Коментари:

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla
Фото: Printscreen/Youtube

Два земљотреса јачине четири и 3,4 степена Рихтера забиљежена су вечерас у Херцеговини, са епицентром на подручју Груда.

Према подацима Сеизмолошке службе Федералног хидрометеоролошког завода, први потрес јачине 3,4 степена осјетио се у 20.35, а други од четири степена у 20.29 часова.

Грађани су на сајту Европско-медитеранског сеизмолошког центра /ЕМСЦ/ написали да се потрес осјетио у Широком Бријегу.

Подијели:

Тагови :

Земљотрес

BiH

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

beba

Свијет

Новорођенче које је путовало на лијечење преминуло током лета

2 ч

0
Цијене злата порасле након Трампове најаве додатних глобалних царина

Економија

Цијене злата порасле након Трампове најаве додатних глобалних царина

2 ч

0
Пелет пада - купци чекају ударне попусте

Економија

Пелет пада - купци чекају ударне попусте

2 ч

0
Москва позвала Вашингтон да ослободи Мадура и његову супругу

Свијет

Москва позвала Вашингтон да ослободи Мадура и његову супругу

2 ч

0

Више из рубрике

Земљотрес погодио БиХ

БиХ

Земљотрес погодио БиХ

4 ч

0
Амбасаде Русије у БиХ: Дан браниоца отаџбине симбол војне храбрости

БиХ

Амбасаде Русије у БиХ: Дан браниоца отаџбине симбол војне храбрости

8 ч

0
Послодавци траже да се значајно скрати боловање

БиХ

Послодавци траже да се значајно скрати боловање

12 ч

0
Наставља се одузимање имовине Српској православној цркви у ФБиХ

БиХ

Наставља се одузимање имовине Српској православној цркви у ФБиХ

1 д

3

  • Најновије

  • Најчитаније

23

01

Када је право вријеме за садњу нових биљака и како правилно припремити башту?

22

59

Почиње гашење коксаре код Тузле: 800 радника остало без посла

22

56

Ефикасан лијек: Зашто је добар бијели лук?

22

49

Откривена тајна Епстајнова складишта

22

49

Не сналазите се са технологијом? Онда сте рођени у једном од ових знакова

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner