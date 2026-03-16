Масна јетра може да оштети и вид: Офталмолог упозорава на ране промјене

16.03.2026
Масна јетра често је знак метаболичког поремећаја који може да утиче и на ситне крвне судове мрежњаче и временом угрози вид.
Масна јетра се најчешће доводи у везу са исхраном, телесном тежином и начином живота, али стручњаци упозоравају да ова дијагноза може говорити много више о општем метаболичком здрављу организма, објашњава офталмолог др Нитин Дедија.
Како каже, метаболички поремећаји који стоје у основи масне јетре могу утицати и на ситне крвне судове у мрежњачи, осетљивом ткиву ока одговорном за вид.
Мрежњача спада међу метаболички најактивнија ткива у организму. Њене ћелије зависе од фине мреже ситних крвних судова који доносе кисеоник и хранљиве материје.
"Развој масне јетре често је повезан са инсулинском резистенцијом, хроничном упалом и поремећајем масноћа у крви. Ове промјене не погађају само јетру, утичу и на крвне судове у цијелом организму, укључујући и оне који хране мрежњачу", упозорава др Дедија и додаје:
Ауто-мото
Зашто је опасно возити зимске гуме љети?
"Мрежњача може да покаже прве знаке оптерећења чак и прије него што се појаве сметње са видом. Ако такве промјене напредују, повећава се ризик од озбиљнијих болести ока."
Веза са дегенерацијом макуле
Једна од могућих посљедица је већи ризик од сенилне дегенерације макуле, болести која погађа централни дио мрежњаче одговоран за оштар вид.
Србија
Избио пожар у кући, има повријеђених
"Макула (жута мрља) омогућава читање, препознавање лица или управљање возилом. Када се тај дио мрежњаче оштети, вид постаје замућен или изобличен", појашњава доктор. Поред старења, на развој овог обољења утичу и стање крвних судова, оксидативни стрес и поремећаји у метаболизму масти. Пошто масна јетра одражава метаболички дисбаланс, она може да повећа осетљивост мрежњаче на овакве промјене.
"У раним фазама људи могу да примјете таласасте линије, отежано читање ситног текста или слабије уочавање детаља", наглашава др Дедија.
И масна јетра и оштећење мрежњаче често се развијају без јасних симптома. Када се појаве сметње попут замућеног или изобличеног вида, промјене у ткиву ока већ могу да буду присутне.
"Особе код којих је дијагностикована масна јетра, посебно послије четрдесете године или уз факторе ризика као што су гојазност, висок притисак, повишени триглицериди или дијабетес, требало би да размисле о детаљном прегледу очног дна", савјетује др Дедија.
Заштита вида почиње много прије него што се појаве први симптоми. Када се метаболичко здравље на време доведе у равнотежу и редовно контролише стање мрежњаче, ризик од озбиљних компликација са видом може се значајно смањити, закључује др Дедија, преноси Курир.
