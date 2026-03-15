Дуго радно вријеме и грицкање у касним сатима штете бубрезима

Извор:
СРНА
15.03.2026
14:00
Дуго радно вријеме, кратки рокови и конзумирање грицкалица у касним сатима често су карактеристике модерног корпоративног живота, али љекари кажу да ове свакодневне навике могу да утичу на здравље бубрега код младих професионалаца.
Према ријечима доктор Кристин Џорџ из медицинског центра "Астер Вајтфилд" у Бангалору, љекари су посљедњих година почели да примјећују нови образац.
Људи у касним двадесетим и тридесетим годинама све чешће показују ране индикаторе оптерећења бубрега током рутинских медицинских тестова.
Лабораторијски извјештаји понекад откривају пораст нивоа креатинина, висок крвни притисак или протеине у урину, што су рани знаци упозорења да су бубрези под оптерећењем.
"Оно што је запањујуће јесте да многе од ових особа немају традиционалне факторе ризика као што су дијабетес или пушење. Али када испитамо њихове начине живота, често видимо продужени стрес на послу, много сједења, нередовне оброке и касне ноћне грицкалице", рекла је Џорџова.
Бубрези обављају неколико битних улога у тијелу. Поред производње урина, они филтрирају токсине из крви, регулишу ниво течности, одржавају равнотежу електролита и помажу у контроли крвног притиска.
Због ових функција, поремећаји начина живота могу да утичу на здравље бубрега.
"Недовољно сна, прекомјерни унос соли, хронични стрес и дуги сати сједења могу постепено да оптеретите функцију бубрега", објаснила је доктор Џорџ.
Болест бубрега је већ постала велики глобални здравствени проблем. Истраживање објављено у часопису "Лансет" показује да готово 850 милиона људи широм свијета живи са неким обликом болести бубрега.
