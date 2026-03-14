Нутрициониста открива: Ево шта вам се догоди када једете бијели слој наранџе

АТВ
14.03.2026
Многи људи приликом гуљења наранџе уклањају бијели слој који се налази између коре и саме пулпе.
Тај дио често заврши у отпаду јер има горак окус и не изгледа посебно привлачно. Но стручњаци упозоравају да се управо у том дијелу крије велик број корисних храњивих твари које би могле имати позитиван учинак на здравље.
Бијели слој испод коре и између кришки наранџе назива се албедо или срж. Он чини отприлике четвртину плода и састоји се понајприје од влакана попут целулозе и пектина. Овај дио не налази се само у наранџама него и у другим агрумима, попут лимун, лимета, грејп и помело.
Иако је текстура тог слоја спужваста, а окус често благо горак, нутриционисти истичу да управо у њему може бити концентрисано много вриједних храњивих твари.
Према ријечима дијететичарке Авери Зенкер, бијели дио агрума често садржи више храњивих твари него сама сочна пулпа. Једењем тог слоја уносимо додатна влакна, витамин Ц и низ антиоксиданса.
Срж садржи и топива и нетопива влакна. Нетопљива влакна помажу раду пробавног система и подстичу редовну пробаву, док топива влакна, попут пектина, могу помоћи у снижавању холестерола и регулацији нивоа шећера у крви јер успоравају апсорпцију глукозе.
Бијели слој богат је флавоноидима попут хесперидин те каротеноидима попут бета каротен. Ови спојеви познати су по антиоксидативним и протуупалним својствима.
Хесперидин се повезује с бољим здрављем срца и крвних судова, док бета-каротен може помоћи у заштити вида и смањити ризик од неких болести. Осим тога, срж садржи и витамин Ц те калиј, који придоносе јачању имунитета и регулацији крвног притиска.
Разлог због којег многи људи избјегавају овај дио наранџе је горчина, која се посебно осјети у комбинацији са слатком пулпом плода. Стручњаци такође напомињу да се пестициди често могу задржавати у кори и бијелом слоју агрума, па је важно плод добро опрати прије конзумације.
Нутриционисти наглашавају да и без тог слоја наранџа остаје врло здраво воће. Међутим, ако вам горчина не смета, конзумирање бијеле сржи може бити једноставан начин да из исте наранџе добијете више влакана, антиоксиданса и витамина, преноси Клик.хр.
