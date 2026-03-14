Опрез: Многи старији од 50 година имају навике које оштећују мозак

14.03.2026
Како старимо и улазимо у 50. и 60. године, свакодневне навике могу имати велик утицај на здравље мозга.
Неуролог Рудолф Е. Танзи упозорава да неке рутине и навике могу штетити когнитивним способностима и повећати ризик од неуродегенеративних болести.
Многе од тих навика с временом су постале друштвено прихваћене и сматрају се дијелом уобичајеног начина живота. Управо зато многи не примјећују њихов дугорочни учинак на мозак.
Према Танзију, ово су навике које многи старији од 50 година и даље практују, а које штете здрављу мозга.
Многи људи редовно раде дуже од стандардних осам сати, што може повећати ниво стреса и исцрпљености. Дуготрајни притисак и сједилачки начин живота могу негативно утицати на когнитивно здравље.
Психолог др. Шерие Боург Картер објашњава:
"Изгарање је стање хроничног стреса које доводи до исцрпљености, отуђености и осјећаја неучинковитости".
Стручњаци зато препоручују редовне кратке паузе, кретање и вријеме проведено на отвореном, пише YourTango, преноси Индекс.
Редовни контакт с другим људима важан је за здравље мозга. Социјална изолација повећава психосоцијални стрес и повезује се с већим ризиком од срчаних и неуролошких болести. Усамљеност је такође повезана с већим ризиком од тјескобе, депресије и смањене когнитивне функције.
Хроника
Ужас: Младић унакажен након напада четворице насилника
Др. Танзи наглашава важност смислених односа и редовне комуникације с људима до којих нам је стало.
Многи већи дио дана проводе испред екрана, а на исти начин се често и опуштају. Таква навика може нарушити сан, који је кључан за правилно функционисање мозга.
Чак и мањак сна може смањити фокус, будност и концентрацију.
Социјални радник Брок Хансен истиче да се "здрава интеракција с пријатељима" исплати труда те да је дружење у стварном свијету један од најједноставнијих начина заштите когнитивног здравља.
Култура сталне продуктивности и јурњаве за успјехом може довести до хроничног стреса. Такав начин живота додатно оптерећује организам и може негативно утицати на здравље мозга.
Једна је студија показала да кронични стрес и повишен ниво кортизола повећавају осјетљивост на Алцхајмерову болест.
