Опрез: Многи старији од 50 година имају навике које оштећују мозак

Аутор:

АТВ

14.03.2026

17:00

Фото: Pixabay / lukgehr

Како старимо и улазимо у 50. и 60. године, свакодневне навике могу имати велик утицај на здравље мозга.

Неуролог Рудолф Е. Танзи упозорава да неке рутине и навике могу штетити когнитивним способностима и повећати ризик од неуродегенеративних болести.

Многе од тих навика с временом су постале друштвено прихваћене и сматрају се дијелом уобичајеног начина живота. Управо зато многи не примјећују њихов дугорочни учинак на мозак.

Према Танзију, ово су навике које многи старији од 50 година и даље практују, а које штете здрављу мозга.

Рад дужи од осам сати дневно

Многи људи редовно раде дуже од стандардних осам сати, што може повећати ниво стреса и исцрпљености. Дуготрајни притисак и сједилачки начин живота могу негативно утицати на когнитивно здравље.

Психолог др. Шерие Боург Картер објашњава:

"Изгарање је стање хроничног стреса које доводи до исцрпљености, отуђености и осјећаја неучинковитости".

Стручњаци зато препоручују редовне кратке паузе, кретање и вријеме проведено на отвореном, пише YourTango, преноси Индекс.

Друштвена повученост

Редовни контакт с другим људима важан је за здравље мозга. Социјална изолација повећава психосоцијални стрес и повезује се с већим ризиком од срчаних и неуролошких болести. Усамљеност је такође повезана с већим ризиком од тјескобе, депресије и смањене когнитивне функције.

туча-песница-шака

Хроника

Ужас: Младић унакажен након напада четворице насилника

Др. Танзи наглашава важност смислених односа и редовне комуникације с људима до којих нам је стало.

Превише времена испред екрана

Многи већи дио дана проводе испред екрана, а на исти начин се често и опуштају. Таква навика може нарушити сан, који је кључан за правилно функционисање мозга.

Чак и мањак сна може смањити фокус, будност и концентрацију.

Социјални радник Брок Хансен истиче да се "здрава интеракција с пријатељима" исплати труда те да је дружење у стварном свијету један од најједноставнијих начина заштите когнитивног здравља.

Непрестано форсирање и стална журба

Култура сталне продуктивности и јурњаве за успјехом може довести до хроничног стреса. Такав начин живота додатно оптерећује организам и може негативно утицати на здравље мозга.

Једна је студија показала да кронични стрес и повишен ниво кортизола повећавају осјетљивост на Алцхајмерову болест.

Више из рубрике

Dijabetes, mjerenje šećera u krvi

Здравље

Болести које се често насљеђују: Ако су их имали ваши родитељи, вјероватно ћете их имати и ви

5 ч

0
Operacija, operaciona sala

Здравље

Пробудила се током операције и завршила са деформитетом: За све је крива бубуљица

9 ч

0
Јутарње навике које негативно утичу на шећер у крви и смањују ниво енергије

Здравље

Јутарње навике које негативно утичу на шећер у крви и смањују ниво енергије

10 ч

0
Вода чаша

Здравље

Ово су знакови да не пијете довољно воде

22 ч

0

