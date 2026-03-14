Ужас: Младић унакажен након напада четворице насилника

Аутор:АТВ
14.03.2026
16:46
Током прошле ноћи у близини Слободиног игралишта у Чачку од стране четворице млађих мушкараца претучен је младић. Он је са тешким тјелесним повредама хоспитализован у Општу болницу у Чачку.
"На ургентно пријемно одјељење примљен је младић повређен у тучи. Послије одрађене дијагностике са тешким тјелесним повредама главе примљен је у јединицу интензивне неге", саопштено је из чачанске Опште болнице.
Детаљније околности под којима је дошло до туче, за сада нису познате, преноси Телеграф.
