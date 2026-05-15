Logo
Large banner

Нема ништа од повратка Жељка Обрадовића

Аутор:

АТВ
15.05.2026 18:35

Коментари:

0
Нема ништа од повратка Жељка Обрадовића
Фото: Tanjug/Vladimir Šporčić

У Панатинаикосу се већ озбиљно размишља о будућности и потенцијалном насљеднику Ергина Атамана на клупи тима. Иако се име Жељка Обрадовића и даље природно појављује у тим причама, грчки новинари су све гласнији у ставу да повратак трофејног тренера у Атину није реална опција.

Грчки новинар Пантелис Влахопулос са портала "Спорт24" истиче да Обрадовић, иако сматра најбољем тренером у историји Евролиге, не би требало поново да преузме Панатинаикос.

Како наводи, послије свега што се раније дешавало у клубу, тешко је очекивати да би дошло до новог ангажмана без великих компромиса са стране управе.

"Жељко Обрадовић не би требало да се врати у Панатинаикос. Сматрам да је он најбољи тренер свих времена у Евролиги. Дуго сам га пратио кроз посао и веома добро познајем његову филозофију. Мислим да послије свега што је доживио у Панатинаикосу неће ризиковати повратак међу "зелене“. Управа клуба би морала много да попусти, јер је он тренер око ког се све врти".

"Панатинаикосу је потребан неко попут Шарунаса Јасикевичијуса или Василиса Спанулиса, тренер са више енергије и јасним планом. Обојица су модерни тренери. Ипак, Јасикевициус има уговор са Фенербахчеом и не дјелује да ће напустити Истанбул. Што се Спанулиса тиче, веома је тешко, готово немогуће, да пређе у ОАКА Арену. То би за мене било огромно изненађење. Димитрис Итудис је једна од опција" навео је Влахопулос.

Жељко Обрадовић је пуних 13 сезона водио ПАО и са "зеленима" је у чак пет наврата освојио трофеј Евролиге. У Атину је стигао сада већ давне 199. године, а ПАО је напустио 2012.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

КК Панатинаикос

Жељко Обрадовић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

У БиХ испоручене крушке из Белгије с повишеним остатком пестицида

Друштво

У БиХ испоручене крушке из Белгије с повишеним остатком пестицида

46 мин

0
гугл претрага историја

Наука и технологија

Гугл има огромну архиву свега што сте икада тражили на интернету, а ево како да је видите

50 мин

0
Распада се Тројка?

БиХ

Распада се Тројка?

53 мин

0
Амерички војници постројени у војној бази за обуку Вај Адам близу Хајдухадаза, сјевероисточна Мађарска, сриједа, 15. јун 2022. Америчка јединица спроводи заједничку патролу са мађарским трупама у жупанији Саболч-Сатмар-Берег која се граничи са Украјином.

Свијет

САД одустају од распоређивања 4.000 војника у Пољску?

1 ч

0

Више из рубрике

Карлик Џонс условно осуђен на осам мјесеци затвора

Кошарка

Карлик Џонс условно осуђен на осам мјесеци затвора

2 ч

0
Дубаи одбија повратак у Сарајево, пријете тужбом

Кошарка

Дубаи одбија повратак у Сарајево, пријете тужбом

4 ч

0
Стигао одговор АБА лиге: Дубаију одбијен повратак

Кошарка

Стигао одговор АБА лиге: Дубаију одбијен повратак

23 ч

0
Вања Маринковић кошаркаш КК Партизан

Кошарка

Вања Маринковић: У октобру се враћам на терен, Партизан циља два трофеја до краја сезоне

1 д

0

  • Најновије

19

16

Гвардиола се нашалио пред финале: Заслужујем трибину на Вемблију

19

10

У Уставном суду БиХ признали да раде у крњем саставу

19

05

Трамп: Не желим сукоб због Тајвана

19

00

Умрла уредница са РТС-а

18

58

Централне вијести, 15.05.2026.

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner