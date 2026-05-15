Нема ништа од повратка Жељка Обрадовића

Аутор:АТВ
Коментари:0
У Панатинаикосу се већ озбиљно размишља о будућности и потенцијалном насљеднику Ергина Атамана на клупи тима. Иако се име Жељка Обрадовића и даље природно појављује у тим причама, грчки новинари су све гласнији у ставу да повратак трофејног тренера у Атину није реална опција.
Грчки новинар Пантелис Влахопулос са портала "Спорт24" истиче да Обрадовић, иако сматра најбољем тренером у историји Евролиге, не би требало поново да преузме Панатинаикос.
Како наводи, послије свега што се раније дешавало у клубу, тешко је очекивати да би дошло до новог ангажмана без великих компромиса са стране управе.
"Жељко Обрадовић не би требало да се врати у Панатинаикос. Сматрам да је он најбољи тренер свих времена у Евролиги. Дуго сам га пратио кроз посао и веома добро познајем његову филозофију. Мислим да послије свега што је доживио у Панатинаикосу неће ризиковати повратак међу "зелене“. Управа клуба би морала много да попусти, јер је он тренер око ког се све врти".
"Панатинаикосу је потребан неко попут Шарунаса Јасикевичијуса или Василиса Спанулиса, тренер са више енергије и јасним планом. Обојица су модерни тренери. Ипак, Јасикевициус има уговор са Фенербахчеом и не дјелује да ће напустити Истанбул. Што се Спанулиса тиче, веома је тешко, готово немогуће, да пређе у ОАКА Арену. То би за мене било огромно изненађење. Димитрис Итудис је једна од опција" навео је Влахопулос.
Жељко Обрадовић је пуних 13 сезона водио ПАО и са "зеленима" је у чак пет наврата освојио трофеј Евролиге. У Атину је стигао сада већ давне 199. године, а ПАО је напустио 2012.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
46 мин0
Наука и технологија
50 мин0
БиХ
53 мин0
Свијет
1 ч0