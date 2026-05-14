Стигао одговор АБА лиге: Дубаију одбијен повратак

14.05.2026 19:59

АБА лига је на ванредној сједници Предсједништва једногласно одлучила да Дубаи до краја сезоне своје домаће утакмице игра на неутралном терену.

Тиме је отпала могућност да се полуфинале против Будућности, али и евентуално финале, играју у Кока-кола арени.

Све се закомпликовало након најаве да би се екипа из Уједињених Арапских Емирата могла вратити у своју дворану, док је Будућност поручила да због сигурног ризика не може и не жели путовати у Дубаи.

Из АБА лиге су одлуку образложили одговорношћу према такмичењу, клубовима и свим учесницима, уз напомену да је до краја сезоне остао мали број утакмица.

Дубаи ће тако први меч полуфинала против Будућности 20. маја највјероватније играти у Сарајеву, гд‌је је већ претходна два мјесеца био домаћин. У другом полуфиналу чека се расплет мајсторице Црвена звезда - Цедевита Олимпија, чији побједник иде на Партизан.

